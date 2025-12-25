Indios de Veraguas se sienten listos para el reto del Juvenil 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Veraguas afina los últimos detalles de su preparación con la mirada puesta en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, un torneo al que llegan con la convicción de ser protagonistas, tal como lo explica su nuevo director, David Montilla, quien asume el reto de guiar a la novena desde el banquillo.

La historia reciente respalda el discurso. Cuando Veraguas conquistó sus títulos juveniles en 2006 y 2010, no partía como favorito ni figuraba entre los principales candidatos. Sin embargo, aquel equipo se coronó porque jugó como campeón, una fórmula que hoy Montilla busca rescatar e implantar en este nuevo proceso.

Veraguas ha ganado títulos en las campañas 2006 y 2010. Foto: Cortesía/Fedebeis

Los Indios no cargan con el rótulo de favoritos, pero han mostrado un juego sólido en los partidos de preparación, señales alentadoras de cara al arranque del torneo el 3 de enero. La consigna es mantener el ritmo, pelear cada encuentro y pensar siempre en avanzar ronda por ronda.

En la receptoría, el peso del equipo recaerá en Moisés Batista, un cátcher con bate de poder capaz de estremecer la liga, siempre que logre mantenerse en óptimas condiciones físicas y asuma con firmeza su rol de líder dentro del grupo.

Otro nombre llamado a marcar diferencia es el de Eligio Corrales, quien bateó para .250 la temporada pasada y ahora tiene el reto de elevar su producción ofensiva para cambiar el destino del conjunto veragüense.

El pitcheo se perfila como uno de los pilares del equipo. En el cuerpo de lanzadores aparecen brazos como Jorge Atencio, Raúl Peralta, Alejandro Vega y Nessin Santo, además del experimentado Amilkar Bazán, quien pasará al bullpen con la misión de aportar estabilidad y continuidad desde el relevo.

Una de las grandes apuestas del cuerpo técnico es Luis Atencio. Con apenas 15 años, el joven campocorto cuenta con la total confianza de Montilla para jugar a diario en una de las posiciones más exigentes del diamante, respaldado por su talento y proyección defensiva.

Así, Veraguas se presenta al Campeonato Nacional Juvenil 2026 como un equipo listo para la batalla: con un cuerpo técnico sólido, jugadores capaces de impactar en momentos clave y un destino todavía por escribir, pero con la firme intención de volver a jugar como campeones.