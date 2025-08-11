Indurain: ‘Pogacar está cerca, pero siempre es complicado subir ese último peldaño’

El ciclista español más laureado de la historia, Miguel Indurain, admitió este lunes en una entrevista con EFE que Tadej Pogacar, ganador de cuatro Tours de Francia, ya está “cerca” de los cuatro corredores que marcan el récord de victorias de la prueba gala, si bien recordó que al esloveno le queda un peldaño “que siempre es complicado de subir”.

Indurain, Jacques Anquetil, Eddy Merckx y Bernard Hinault mantienen el récord de triunfos de la ronda gala con cinco, si bien el navarro asume que Pogacar estará pronto junto a ellos en el ‘olimpo’ de la prueba.

El pentacampeón del Tour afirmó que uno de los principales problemas que puede tener el campeón esloveno es acusar más “cansancio psicológico que físico”, ya que señaló que actualmente en el deporte profesional, no sólo en el ciclismo, “se empieza muy joven”.

“Acabar la carrera antes o después depende de las ganas que tengas. Pero si está bien y con ganas será él quien se pondrá los límites a dar pedales”, argumentó el campeón olímpico contra el crono en Atlanta, tras asistir a la presentación del Gran Fondo de La Nucía, cuyo recorrido ha diseñado.

“En nuestro deporte hay que hacer grandes esfuerzos, entrenar muchísimo y cuidarse, lo que es deporte de alta competición. Pero muchos tienen problemas mentales por esa tensión, agobio, responsabilidad, ya que juegan malas pasadas”, argumentó el español.

Cuestionado por si se siente identificado con el cansancio que comienza a manifestar Pogacar, Indurain recordó que los ciclistas sufren “los viajes, el estrés de la competición y el permanente riesgo de caídas”.

“Son cosas que hay que ir superando, hasta que te cansas. Unos aguantan más y otros, menos”, añadió el campeón navarro, que insistió en un ciclista “debe estar convencido de lo que hace con ilusión y ganas”.

“Él marcará lo que va a ser su carrera deportiva”, agregó el navarro, que desveló que está siguiendo con interés las últimas pruebas ciclistas del calendario, ya que determinarán qué corredores van a disputar la próxima edición de la Vuelta a España.

“Ahora estamos viendo quién va a llegar y cómo va a llegar. Se está corriendo el Tour de Polonia, en Noruega, la Vuelta a Burgos… Cada uno está haciendo un tipo de preparación”, dijo el ex ciclista.

“Ya sabemos que al estar la Vuelta al final de la temporada suele venir el que no ha ido al Giro, el que la ha ido mal el Tour… Es ver quién viene y cómo viene y si toma la salida en Italia a tope”, explicó el campeón español.

Por último, el corredor navarro no se mostró impresionado por las medias de velocidad del pasado Tour, algo que atribuyó a la tecnología.

“El deporte va cambiando a más rápido, más intensidad, menos peso… Todo mejora, desde la velocidad a las carreteras, pasando por las ruedas o el material. Es intentar llevarlo todo al límite, pero no pasa solo en el ciclismo, sino en todos los deportes”, argumentó.

En este sentido, Indurain recordó que en su etapa de corredor “cambiamos a pedales automáticos, los bidones de contrarreloj y los casos”.

“Hicimos las mejoras que se podían con lo que había. Hoy en día están la aerodinámica y la electrónica… Es una mejora continua, cada uno en su deporte”, sentenció.