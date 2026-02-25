Panamá, 25 de febrero del 2026

    Mundial 2026

    Infantino afirma que tiene confianza total en México para el Mundial, pese a violencia

    EFE

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó este martes en la ciudad colombiana de Barranquilla que tiene “confianza total en México” para la realización del Mundial de este año, que tiene partidos programados en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pese a la violencia desatada en el país.

    “Estamos analizando y monitorenado la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta (Claudia) Sheinbaum, en las autoridades y estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible”, afirmó Infantino en una rueda de prensa.

    Como consecuencia de la muerte el pasado domingo en Jalisco de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, México sufrió un brote de violencia que despertó inquietud en el extranjero donde se preguntaron si el país podrá garantizar la seguridad durante el Mundial.

