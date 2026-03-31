Infantino confirma a Irán en el Mundial tras goleada a Costa Rica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Irán goleó 5-0 a Costa Rica y Gianni Infantino confirmó que también disputará el Mundial 2026 en medio de la incertidumbre.

La selección de Irán, cuya presencia en el Mundial de 2026 está rodeada de incertidumbre, goleó este martes por 5-0 a una desdibujada Costa Rica, ante la mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El duro correctivo al proceso del entrenador Fernando ‘Bocha’ Batista fue aplicado desde el inicio, ya que al finalizar el primer tiempo el marcador estaba 4-0.

Alí Gholi abrió la cuenta al minuto 11, seguido por Mehdi Taremi con dos goles de penalti y Mohammad Mohebbi, que redondearon la goleada en la primera mitad.

pic.twitter.com/r0Lkh7jiXP Mehdi Taremi puso cifras de goleada con un doblete desde el punto de penal — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) March 31, 2026

Al minuto 52, Mehdi Gayedi anotó el 5-0 con un gran remate al ángulo.

Irán dejó claro su buen nivel con miras al Mundial 2026, pese a la incertidumbre por el conflicto bélico con Estados Unidos.

pic.twitter.com/twK4lxEvGT Mehdi Ghayedi de volea coloca el 5-0 — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) March 31, 2026

Por su parte, Costa Rica lució desdibujada en defensa, sin orden en el mediocampo, con poco ataque y exceso de juego brusco, señales de alerta para Batista tras su empate 2-2 ante Jordania.

El partido fue observado por Infantino desde el Mardan Sports Complex de Antalya.

La Federación Costarricense informó que el juego fue trasladado por seguridad a una cancha alterna, debido a la presencia de autoridades de alto nivel.

INFANTINO CONFIRMA LA PRESENCIA DE IRÁN EN EL MUNDIAL 🚨🇮🇷



✅✈️ Gianni Infantino ratificó que la selección asiática participará en la Copa del Mundo 2026, pese a las dudas generadas en las últimas semanas.



📍🇺🇸 Además, confirmó que mantendrá sus partidos en Estados Unidos,… pic.twitter.com/zz4G6jQYKH — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) March 31, 2026

A pesar de las tensiones recientes y las especulaciones respecto a su inminente participación en el Mundial, con todos los partidos a jugarse en los Estados Unidos, Gianni Infantino confirmó este martes que Irán jugará el Mundial tal como estaba estipulado.