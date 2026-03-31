Panamá, 31 de marzo del 2026

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    Copa del Mundo

    Infantino confirma a Irán en el Mundial tras goleada a Costa Rica

    Irán goleó 5-0 a Costa Rica y Gianni Infantino confirmó que también disputará el Mundial 2026 en medio de la incertidumbre.

    EFE
    Infantino confirma a Irán en el Mundial tras goleada a Costa Rica
    La selección de fútbol de Irán goleó a la de Costa Rica por 5-0 en el segundo partido de Fernando Batista al mando de la selección tica. Tomada de X: @alpiedeldeporte.

    La selección de Irán, cuya presencia en el Mundial de 2026 está rodeada de incertidumbre, goleó este martes por 5-0 a una desdibujada Costa Rica, ante la mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

    El duro correctivo al proceso del entrenador Fernando ‘Bocha’ Batista fue aplicado desde el inicio, ya que al finalizar el primer tiempo el marcador estaba 4-0.

    Alí Gholi abrió la cuenta al minuto 11, seguido por Mehdi Taremi con dos goles de penalti y Mohammad Mohebbi, que redondearon la goleada en la primera mitad.

    Al minuto 52, Mehdi Gayedi anotó el 5-0 con un gran remate al ángulo.

    Irán dejó claro su buen nivel con miras al Mundial 2026, pese a la incertidumbre por el conflicto bélico con Estados Unidos.

    Por su parte, Costa Rica lució desdibujada en defensa, sin orden en el mediocampo, con poco ataque y exceso de juego brusco, señales de alerta para Batista tras su empate 2-2 ante Jordania.

    El partido fue observado por Infantino desde el Mardan Sports Complex de Antalya.

    La Federación Costarricense informó que el juego fue trasladado por seguridad a una cancha alterna, debido a la presencia de autoridades de alto nivel.

    A pesar de las tensiones recientes y las especulaciones respecto a su inminente participación en el Mundial, con todos los partidos a jugarse en los Estados Unidos, Gianni Infantino confirmó este martes que Irán jugará el Mundial tal como estaba estipulado.

    EFE

    Agencia de noticias

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