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    Mundial

    Infantino detalla a federaciones que con la nueva filial recibirán $24 millones en 2038

    EFE
    Infantino detalla a federaciones que con la nueva filial recibirán $24 millones en 2038
    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante un partido del Mundial 2026. Foto: EFE

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un mensaje a las 211 asociaciones en el que aseguró que la creación de la filial FIFA Forward Enterprise (FFE) es “una oportunidad para crecer”, con la que recibirán hasta 24 millones de dólares en el ciclo 2035-2038.

    “Es una decisión importante que está en vuestras manos. Si decidís aceptar esta oportunidad cada asociación tendrá garantizado $20 millones, 22, 24 a través del programa FIFA FAST Forward por los tres próximos ciclos -hasta 2038-. Si decidís que no es el camino, el programa FIFA Forward seguirá según lo planeado, con 10 millones$ por asociación para el próximo ciclo”, explicó.

    En un largo mensaje, Infantino avanzó que las asociaciones recibirán información del proyecto por escrito; se comprometió a que cada beneficio que genere será para ellas e insistió en que su aprobación o no será una decisión democrática, que no implicará cambios en el gobierno del organismo.

    Según dijo, la FIFA siempre conservará el control y la mayoría en la nueva entidad y tampoco habrá cambios en sus estatutos.

    “Antes de elegirme podíais confiar en recibir $250.000 dólares al año o 3 millones en un periodo de tres ciclos -12 años-. Ahora con FIFA Forward Entreprise recibiréis hasta 86 millones en el mismo periodo, un aumento de casi 2,800% y por primera vez FIFA comercializará sus eventos”, afirmó.

    Infantino destacó que JP Morgan, implicada también en el proyecto, junto a la firma Thrive Eternal, estima que el valor total de FIFA Forward Enterprise es de 20,000 millones de dólares e insistió en su deseo de que “el fútbol crezca de forma inclusiva, que cada país lo comparta y que cada federación pueda decidir con la misma posibilidad de progresar donde hay talento”.

    “El fútbol es el deporte más popular del mundo, algunas partes de nuestro juego lo han convertido en un valor comercial destacable. Nuestro trabajo es asegurar que el resto del mundo del fútbol no se queda atrás y crece con ello. Hay un valor comercial real en nuestro juego que todavía no estamos capturando y desbloquearlo necesita un negocio dedicado”, añadió.

    En su mensaje, el presidente de la FIFA recordó que sus diez años de mandato el organismo superó la crisis más profunda, con una reforma de su gobernanza que la hace “la más moderna en el mundo del deporte” y que ha “democratizado” sus competiciones y logrado un récord de inversión para el desarrollo del juego.

    “Quiero compartir el próximo paso. Optimizar la estructura financiera de esta inversión y obtener incluso más valor. La decisión os pertenece. Es vuestra oportunidad de avanzar si una mayoría lo decide”, finalizó.

    EFE

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