Infantino elogia a Panamá tras su presentación en la Copa del Mundo 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El jerarca de la FIFA destacó a La Roja tras su participación en el Mundial 2026, enviando un mensaje de reconocimiento.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un mensaje de reconocimiento a la selección de Panamá tras su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que el conjunto canalero disputó su segunda experiencia en la máxima cita del fútbol internacional.

A través de sus redes sociales, Infantino destacó el esfuerzo del equipo dirigido por Thomas Christiansen, que completó la fase de grupos enfrentando a Ghana, Croacia e Inglaterra en partidos de alta exigencia competitiva.

El dirigente acompañó su publicación con un carrusel de 10 imágenes que reflejaron distintos momentos de la participación panameña en el torneo, incluyendo a jugadores en el canto del himno nacional, la presencia de aficionados, la bandera de Panamá en las gradas, el saludo entre Édgar Yoel Bárcenas y Luka Modrić, una imagen junto al presidente de la Federación Panameña de Fútbol, Manuel Arias, y la fotografía de Orlando Mosquera junto a Andrés Andrade durante la ceremonia previa.

En su mensaje, Infantino resaltó el valor de la experiencia mundialista y envió un mensaje de motivación a los futbolistas panameños, subrayando la importancia de mantener la perspectiva tras la competencia.

“Representar a tu país en una Copa Mundial de la FIFA es un sueño hecho realidad, y todos los jugadores deben mantener la cabeza bien alta. Esperamos que puedan recordar esta participación, quedarse con lo positivo y aprender de la experiencia. ¡Nos vemos pronto!”, expresó el presidente del máximo organismo del fútbol mundial.

Panamá cerró su segunda participación en una Copa del Mundo con actuaciones competitivas ante rivales de alto nivel, mostrando crecimiento respecto a su debut en Rusia 2018. Aunque el equipo no logró avanzar a la siguiente fase, tuvo partidos cerrados y disputados ante selecciones de gran jerarquía internacional.

La selección canalera dejó una imagen de orden táctico, compromiso y evolución futbolística, factores que fueron valorados tanto a nivel local como internacional, especialmente por el propio Infantino, quien resaltó el esfuerzo de los jugadores en su mensaje.