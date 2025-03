Infantino le dice a Trump que Estados Unidos puede ganar el Mundial de 2026

Escuchar audio noticia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la selección estadounidense tiene posibilidades de ganar el Mundial de 2026, del que será anfitrión junto a México y Canadá.

El líder estadounidense invitó a Infantino al Despacho Oval para establecer un grupo de trabajo para el Mundial de 2026, que el propio Trump presidirá.

Durante el evento, Trump le preguntó a Infantino: “¿Qué equipo es el favorito ahora mismo?”.

Today marks 100 days to go to the @FIFACWC! 🤩



The FIFA Club World Cup 2025 will see 32 of the best teams in the world compete for the iconic new trophy. 🏆 pic.twitter.com/EGR4tPFShH