Panamá, 23 de junio del 2026
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    Copa del Mundo

    Todo o nada: Panamá se juega ante Croacia su futuro en el Mundial 2026

    La Roja enfrenta a Croacia en la segunda jornada del grupo L del Mundial 2026, en un partido clave donde busca su primera victoria en la historia de la Copa del Mundo.

    Humberto Cornejo
    Todo o nada: Panamá se juega ante Croacia su futuro en el Mundial 2026
    Fatawu Issahaku (i) de Ghana disputa el balón con Andrés Andrade de Panamá este miércoles, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Ghana y Panamá en el estadio BMO en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco

    La Selección de Panamá afronta este martes 23 de junio un partido determinante ante Croacia, correspondiente a la segunda fecha del grupo L de la Copa Mundial 2026, en un encuentro que puede ser clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo.

    El compromiso se disputará en el Toronto Stadium, en Canadá, a las 6:00 p.m. (hora de Panamá), donde el conjunto dirigido por Thomas Christiansen está obligado a sumar para mantenerse con opciones de clasificación a la siguiente fase.

    Panamá llega a este duelo tras caer 1-0 ante Ghana en su debut mundialista, en un partido en el que mostró pasajes de buen fútbol, pero sin la efectividad necesaria para concretar sus oportunidades. Croacia, por su parte, también buscará reaccionar luego de su derrota 4-2 frente a Inglaterra en Dallas.

    Antes del partido de Panamá, Inglaterra se medirá ante Ghana a las 3:00 p.m. en Boston, en un duelo entre equipos que llegan invictos y que abre la actividad del grupo.

    Más allá de la necesidad de un resultado positivo, Panamá buscará seguir haciendo historia en el fútbol nacional. Una victoria representaría el primer triunfo de la selección panameña en una Copa Mundial, un hito inédito en su trayectoria.

    Sin embargo, el desafío es de máxima exigencia. En sus antecedentes ante selecciones europeas, Panamá no ha logrado sumar victorias en 13 enfrentamientos, con un balance de 6 empates y 7 derrotas, incluyendo los duelos disputados en Rusia 2018 ante Bélgica (0-3) e Inglaterra (1-6).

    En el otro lado, Croacia llega respaldada por una trayectoria reciente de élite en los mundiales, tras ser subcampeona en Rusia 2018 y ocupar el tercer lugar en Catar 2022, consolidándose como una de las selecciones más competitivas del fútbol internacional.

    Como dato destacado, el mediocampista Luka Modric, de 40 años, está a un partido de alcanzar los 200 encuentros con la selección croata, en una carrera que lo ha convertido en una de las grandes leyendas del fútbol europeo.

    Todo o nada: Panamá se juega ante Croacia su futuro en el Mundial 2026
    Luka Modric se quita la marca de Bellingham. (Croacia) EFE/EPA/ALBERT PENA

    En el historial mundialista, Croacia presenta cuatro enfrentamientos ante selecciones de la CONCACAF, con un balance de dos victorias y dos derrotas. Ambas caídas fueron ante México: 1-0 en Corea y Japón 2002 y 3-1 en Brasil 2014, ambas en fase de grupos.

    El encuentro será dirigido por el árbitro gabonés Pierre Atcho, acompañado por sus compatriotas Boris Ditsoga y Amos Abeigne como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Khalid Alturais de Arabia Saudita.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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