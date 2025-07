Inglaterra acaba con España en los penaltis y revalida el título de la Eurocopa

La fuerza de la vigente campeona, Inglaterra, se impuso este domingo a España en la final de la Eurocopa de Suiza en una tanda de penaltis en la que la guardameta Hannah Hampton se erigió en la heroína para revalidar el título europeo.

No hubo triple corona. España se quedó a las puertas de sumar el título de la Eurocopa al del Mundial y la Liga de Naciones. Inglaterra supo igualar el tanto de Mariona Caldentey y aguantó para llevarse con épica en los penaltis la final en el St. Jakob-Park de Basilea.

La lucha por el título pasaba por la disputa del balón y la igualdad se notó desde el principio. Probablemente, Inglaterra sea el equipo que más se asemeje a España y ellas también querían el balón. Acostumbrada a llevar el tempo del partido, no fue España quien tuvo la primera ocasión. Fue Inglaterra quien fue capaz de llegar al área rival bien pronto.

A los tres minutos, Russo se desmarcó y puso a prueba a Cata Coll con un disparo cruzado que la guardameta despejó y cuyo rechace fue interceptado por una atentísima Ona Batlle cuando llegaba James desde segunda línea con la pierna cargada.

Pero las campeonas del mundo también crearon peligro rápido y Hampton se hizo grande para evitar el tanto de la máxima goleadora del torneo. Olga Carmona centró para Esther, que bajó el balón con el pecho y remató a bocajarro. En la siguiente acción intentaron la misma jugada, pero esta vez el chut de la delantera salió desviado.

🇪🇸 Aitana Bonmatí is named #WEURO2025 Player of the Tournament ✨ pic.twitter.com/I4wslqUiBk

El partido parecía encaminado a un ida y vuelta. Pero España no quería eso. Ese no es su estilo. Tras una contra de las ‘Lionesses’, Cata Coll sacó la pierna para tapar un tiro de Hemp después de un error en la salida de balón entre ella y Aleixandri que la guardameta balear remendó. Tras ese susto, España comenzó a dominar.

Con los pases largos de Patri Guijarro y los centros laterales, España se adentraba en el área inglesa. También lo intentaba con un juego interior combinativo y, después de varios avisos, llegó el gol. De una jugada nacida de Athenea, titular por primera vez en el torneo, Ona Batlle centró al área, donde se elevó Mariona para poner el 0-1 con la testa en el minuto 25.

Con el gol, España se apoderó todavía más del balón y buscó aumentar las distancias. Pero sus intentos se toparon con la zaga británica. Justo antes del descanso, James, que llegó con molestias a la final, tuvo que ser sustituida por lesión. En su lugar entró Chloe Kelly, la salvadora de Inglaterra en las dos eliminatorias. Cada vez que tenía el balón, su afición rugía.

Tras el descanso, España parecía tener el partido controlado. Aitana y Mariona intentaron marcar el segundo, pero sus tiros fueron directos a las manos de Hampton. Pero, como dijo la capitana Irene Paredes en la previa, no se podían fiar de nadie.

England win the #WEURO2025 final on penalties! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💪 pic.twitter.com/Gw2i3zfRuU

Kelly salió a la carrera, centró para Russo y la delantera del Arsenal puso el empate de cabeza (m.57). La delantera, que ha hecho un temporadón con el Arsenal, sólo había marcado un gol hasta la final. Inglaterra revivió con una Kelly decidida a revolucionar el partido, pero Cata Coll sacó un chut de la inglesa con una sutil mano.

En busca del título, Tomé y Wiegman hicieron cambios en el 71. Claudia Pina sustituyó a Alexia y Michelle Agyemang a Russo. En su primer toque de balón, Pina tuvo la primera. Pero se topó con una grandísima mano de Hampton. El tiempo corría y el marcador no se movía. En el último minuto salieron Vicky López y Salma Paralluelo. Ambas tuvieron una ocasión, pero fue fuera.

History made, again! Another record-breaking attendance wraps up #WEURO2025 in style 🏆🫶#SummitOfEmotions pic.twitter.com/5dtDtIjg1I