Inglaterra busca despejar dudas frente a una República Democrática del Congo que ya hizo historia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los ingleses intentarán confirmar su candidatura al título ante el equipo revelación del torneo.

La selección de Inglaterra afrontará este miércoles un examen que va más allá de la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel buscará convencer con una actuación sólida frente a una República Democrática del Congo que se ha consolidado como una de las selecciones revelación del torneo.

Los ingleses comenzaron su participación con autoridad al imponerse 4-2 a Croacia, impulsados por una destacada segunda mitad.

Sin embargo, las sensaciones cambiaron en los siguientes compromisos.

El empate sin goles frente a Ghana y la victoria 2-0 sobre Panamá dejaron más interrogantes que certezas alrededor de un equipo que todavía es cuestionado por su falta de regularidad.

Harry Kane de Inglaterra patea el balón durante un partido del grupo L ante Panamá e Inglaterra en el estadio. EFE/ Sebastiao Moreira

Esa inconsistencia ha alimentado el debate en la prensa británica, que reconoce el trabajo de Tuchel en la construcción de un equipo competitivo, pero sigue esperando una versión capaz de sostener un alto nivel durante todo el campeonato.

La exigencia también responde al historial reciente de Inglaterra, finalista de las dos últimas Eurocopas, y a su intención de poner fin a una sequía de seis décadas sin conquistar un gran título internacional.

Pese a ello, el conjunto inglés cuenta con argumentos de peso.

Harry Kane continúa siendo el principal referente ofensivo y el líder del equipo, mientras que Jude Bellingham atraviesa un buen momento con la selección.

Jude Bellingham celebra un gol durante el partido del grupo L ante Panamá. EFE/ Sebastiao Moreira

A ellos se suma Declan Rice, quien ha ganado protagonismo y libertad en el mediocampo bajo las órdenes del técnico alemán.

Aunque algunas críticas apuntan a una supuesta dependencia de Kane y al rendimiento irregular de Bellingham, el cuerpo técnico mantiene plena confianza en ambos futbolistas.

Además, Inglaterra dispone de alternativas por las bandas con Bukayo Saka, Noni Madueke, Marcus Rashford y Anthony Gordon, una profundidad de plantilla que aspira a marcar diferencias en las rondas de eliminación directa.

Enfrente estará una República Democrática del Congo que ha superado todas las expectativas en apenas su segunda participación mundialista.

El conjunto africano avanzó tras competir de igual a igual en un grupo exigente, en el que empató 1-1 con Portugal, derrota 1-0 ante Colombia y venció 3-1 a Uzbekistán.

Jugadores de República Democrática del Congo celebran la victoria sobre Uzbekistán. EFE/EPA/RONALD WITTEK

El equipo dirigido por Sébastien Desabre ha sustentado su rendimiento en un bloque defensivo sólido, disciplina táctica y rápidas transiciones ofensivas, una propuesta que difícilmente cambiará frente a Inglaterra.

La experiencia de Cédric Bakambu, el desequilibrio de Yoane Wissa y la solidez de Aaron Wan-Bissaka, todos con amplio recorrido en el fútbol europeo, constituyen la base de una selección que ya ha firmado la mejor actuación de su historia en una Copa del Mundo.

El contraste con su única participación anterior es evidente.

En Alemania 1974, cuando competía como Zaire y se convirtió en la primera selección del África subsahariana en disputar un Mundial, fue eliminada en la fase de grupos tras recibir 14 goles y no marcar ninguno.

Más de medio siglo después, República Democrática del Congo afronta las rondas de eliminación directa convencida de que todavía puede seguir haciendo historia.

Posibles alineaciones

Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Our team news for DR Congo! 🗞️ pic.twitter.com/eNjGs5VjeD — England (@England) July 1, 2026

República Democrática del Congo (4-4-2): Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi; Arthur Masuaku, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau, Edo Kayembe; Cédric Bakambu, Yoane Wissa.