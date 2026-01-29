Panamá, 29 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Inglaterra, cerca de conseguir cinco plazas en la Liga de Campeones 2026-27

    Esto ocurre tras la destacada fase de liga del Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea y Manchester City clasificados.

    EFE
    Inglaterra, cerca de conseguir cinco plazas en la Liga de Campeones 2026-27
    Viktor Gyokeres y Kai Havertz festejan con sus compañeros la victoria sobre el Kairat Almaty. EFE/EPA/ANDY RAIN

    Inglaterra está cerca de conseguir cinco plazas en la Liga de Campeones, máxima competición del fútbol europeo, para la próxima temporada, después de arrasar en la fase liga y lograr que cinco de los seis equipos de la Premier League finalizaran entre los ocho primeros.

    Inglaterra, cerca de conseguir cinco plazas en la Liga de Campeones 2026-27
    Cinco de los ocho equipos clasificados de forma directa a octavos de final de la UEFA Champions League juegan en la Premier League de Inglaterra. EFE.

    Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea y Manchester City certificaron su clasificación directa para los octavos de final, confirmando el dominio colectivo del fútbol inglés en la máxima competición continental, mientras que el Newcastle United se quedó a las puertas al terminar en duodécima posición y se enfrentará al Mónaco o al Qarabag en dieciseisavos de final.

    Este rendimiento ha tenido un impacto directo en la clasificación del coeficiente UEFA por federaciones, en la que Inglaterra ha dado un paso de gigante para asegurarse una plaza extra en la próxima edición de la Champions League, lo que permitiría que el quinto clasificado de la Premier dispute la competición.

    La presencia de seis clubes ingleses esta temporada se debe a la conquista de la Liga Europa por parte del Tottenham Hotspur, título que otorgó una plaza extra.

    Con 20.069 puntos, Inglaterra lidera la clasificación de forma holgada y aún podría ampliar su ventaja, ya que el Aston Villa ha certificado su pase a los octavos de final de la Liga Europa, el Nottingham Forest mantiene opciones de acabar entre los ocho mejores y el Crystal Palace ya se encuentra en los dieciseisavos de final de la Conference League.

    Alemania ocupa la segunda posición, que también otorga una plaza adicional, pese a la eliminación del Eintracht Fráncfort, y suma actualmente 15.285 puntos, mientras que Portugal es tercera con 14.700, impulsada por la clasificación ‘’in extremis del Benfica gracias al gol de su guardameta Anatoliy Trubin en el último minuto frente al Real Madrid.

    Más atrás queda España, con 14.375 puntos lastrada por las eliminaciones de Athletic Club y Villarreal y los tropiezos de Real Madrid y Atlético de Madrid, que han provocado que solo el Barcelona haya logrado finalizar entre los ocho mejores de la fase liga.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercer pago del PASE-U 2025: Ifarhu detalla puntos de pago para hoy 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • IMA confirma puntos de venta de las Agroferias para este jueves 29 de enero. Leer más
    • PASE-U: Tercer pago a 15 mil estudiantes, revise dónde cobrarán hoy 28 de enero. Leer más
    • Panamá extradita a un falso piloto que estafó a 4 aerolíneas. Leer más
    • Tribunal confirma absolución a favor de 185 procesados por caso diablos rojos. Leer más
    • José Gabriel Carrizo fue aprehendido y esposado por la DIJ; no logró juramentarse en el Parlacen. Leer más