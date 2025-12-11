Panamá, 11 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COPA DEL MUNDO

    Inglaterra clama por los precios del Mundial y habla de ‘traición’

    EFE
    Inglaterra clama por los precios del Mundial y habla de ‘traición’
    Inglaterra es el cabeza de serie del Grupo L de la Copa del Mundo, que comparte con Croacia, Panamá y Ghana. EFE/EPA/WILL OLIVER

    El grupo oficial de aficionados de Inglaterra (ESTC, por sus siglas en inglés) ha clamado contra los precios que la FIFA ha dado a las entradas del Mundial que ha fijado la más barata para la final a más de 3000 libras (3400 euros).

    +info

    Los Thunder aplastan a los Suns y vuelven a Las Vegas imponiendo miedo¿Cuántas denuncias han sido presentadas contra la administración de Héctor Brands en Pandeportes?

    En total, según cálculos de este organismo, asistir a los tres partidos de la fase de grupos más las eliminatorias hasta la final puede dispararse más allá de las 5000 libras.

    Las entradas más baratas para los partidos de la fase de grupos de Inglaterra contra Panamá y Ghana están alrededor de las 150 libras, mientras que el inicial, contra Croacia el 17 de junio, es algo más caro y se va hasta las 200 libras.

    La primera ronda eliminatoria cuesta 175 libras, los octavos de final, 220 libras, y a partir de cuartos de final los precios se disparan. Una entrada, la más barata, para ver a Inglaterra entre las ocho mejores selecciones del mundo costará 508 libras, la semifinal, 687 libras, y la final se va hasta más de 3000 libras.

    En comparación, un ticket para la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en Catar 2022 costó 500 libras.

    “Esto es una traición monumental a la tradición de la Copa del Mundo, ignorando la contribución de los aficionados al espectáculo”, dijo el Football Supporters Europe (FSE), una de las principales asociaciones de aficionados en Europa.

    “El documento de la candidatura en 2018 prometió entradas a 21 dólares. ¿Dónde están esas entradas? Pedimos a la FIFA que inmediatamente rebaje a la mitad los precios de las entradas, revise los precios y la distribución por categoría y entable conversaciones con todos los afectados hasta que se encuentre una solución que respete la tradición, la universalidad y la importancia cultural de la Copa del Mundo”.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: así será el pago del bono navideño y permanente. Leer más
    • Naviferias 2025: ¿qué lugares habilitó el IMA del 9 al 12 de diciembre?. Leer más
    • Costo de la Línea 3 del Metro supera los $4,481 millones tras incluirse el financiamiento del túnel. Leer más
    • Tensiones en España salpican a Panamá por el Congreso Internacional de la Lengua. Leer más
    • Las tiendas permanentes del IMA estarán cerradas en los próximos días. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Millones, sociedades y testaferros: los hechos que sostienen el caso contra Héctor Brands. Leer más