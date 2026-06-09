Panamá, 09 de junio del 2026
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    Fútbol

    Inglaterra rumbo al Mundial 2026: equipo, ausencias y claves de los 3 Leones

    Liderada por Harry Kane y Jude Bellingham, Inglaterra afronta el Mundial 2026 con una generación renovada y la misión de romper una sequía de 60 años sin títulos mundiales.

    Carlos Vidal Endara
    Inglaterra rumbo al Mundial 2026: equipo, ausencias y claves de los 3 Leones
    Los ingleses llegan a la Copa del Mundo luego de una ronda de clasificación en la que ganaron sus 8 partidos y no encajaron goles. Foto: EFE

    Inglaterra, cuna del deporte que ha conquistado al mundo entero, llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con grandes expectativas al formar parte de un grupo que muchos expertos consideran favorable.

    Su único título mundial llegó en 1966, cuando se coronó como anfitrión tras vencer a Alemania Occidental en el mítico estadio de Wembley. Desde entonces, los ingleses han intentado sin éxito regresar a la cima del fútbol mundial.

    Han sido varias generaciones de futbolistas históricos las que no lograron “traerlo de vuelta a casa”, como suelen proclamar sus aficionados. Ahora, con Thomas Tuchel al mando de la selección de los Tres Leones, vuelven a soñar con conquistar la tan anhelada segunda estrella.

    Inglaterra rumbo al Mundial 2026: equipo, ausencias y claves de los 3 Leones
    Thomas Tuchel dirigirá en un Mundial por primera vez, asumiendo el timón de la selección inglesa. Foto: Archivo

    El técnico alemán convocó a una constelación de jóvenes talentos que representa un relevo generacional en la selección inglesa. Bajo los tres palos estarán Jordan Pickford, Dean Henderson y James Trafford.

    En defensa, Inglaterra contará con Marc Guéhi, Dan Burn, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence y John Stones.

    El mediocampo estará conformado por opciones como Eberechi Eze, Jude Bellingham, Elliot Anderson, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers y Declan Rice.

    Inglaterra rumbo al Mundial 2026: equipo, ausencias y claves de los 3 Leones
    El mediocampista del Real Madrid, Jude Bellingham será uno de los referentes de Inglaterra. Foto: EFE

    En ataque, con el capitán Harry Kane como principal referente, aparecen nombres como Anthony Gordon, Noni Madueke, Marcus Rashford, Ollie Watkins, Ivan Toney y Bukayo Saka.

    Fuera de la convocatoria quedaron figuras reconocidas que atravesaron temporadas irregulares, como Phil Foden, Cole Palmer, Trent Alexander-Arnold y Harry Maguire, entre otros.

    Esto refleja la amplia profundidad de plantilla con la que cuenta Tuchel, quien busca poner fin a la sequía de títulos de Inglaterra, especialmente después de que el equipo cayera en las dos últimas finales de la Eurocopa bajo la dirección de su antecesor, Gareth Southgate.

    Inglaterra podría presentar una alineación titular con Pickford en la portería; O’Reilly, Guéhi, Konsa y James en defensa; Bellingham, Rice y Anderson en el mediocampo; y un tridente ofensivo conformado por Rashford, Saka y Kane.

    Inglaterra rumbo al Mundial 2026: equipo, ausencias y claves de los 3 Leones
    El capitán de la selección inglesa será el delantero del Bayern Múnich, Harry Kane. Foto: EFE

    Los ingleses integran el Grupo L junto a Ghana, Croacia y Panamá. Sobre el papel, las dos selecciones europeas parten como favoritas para avanzar de ronda, aunque tanto Ghana como Panamá cuentan con argumentos suficientes para complicar sus aspiraciones.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


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