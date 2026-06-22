Panamá, 22 de junio del 2026
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    Copa del Mundo

    Inglaterra se mide a Ghana para reivindicar su condición de favorita

    El onceno inglés busca consolidarse en un partido clave para asegurar su pase a la siguiente ronda.

    EFE
    Inglaterra se mide a Ghana para reivindicar su condición de favorita
    Harry Kane (i) de Inglaterra, el as de la selección de los tres leones para enfrentar a Ghana en el Mundial 2026. EFE/ Mariscal

    Inglaterra buscará este martes reforzar su condición de favorita en el Mundial 2026 tras un debut convincente ante Croacia, en un duelo frente a Ghana, que también llega con tres puntos tras imponerse a Panamá.

    Inglaterra y Ghana se enfrentarán en el Gillette Stadium de Foxborough, el estadio de los New England Patriots de la NFL ubicado en las afueras de Boston.

    El hecho de que el partido se dispute en Estados Unidos permitirá a Carlos Queiroz contar con Thomas Partey, al que Canadá negó la entrada al país para el estreno de Ghana en Toronto debido a las acusaciones de violación que pesan sobre el centrocampista.

    Es probable que el Partey, todavía jugador del Villarreal, aunque el club no tiene intención de renovarle al finalizar el Mundial, entre en el once en el lugar de Elisha Owusu.

    La otra incógnita en el conjunto africano es la portería. Lawrence Ati-Zigi se lesionó en el partido contra Panamá y fue sustituido por Benjamin Asare, aunque el guardameta del FC St. Gallen 1879 suizo trabaja a contrarreloj para regresar al equipo.

    Ghana derrotó a Panamá, pero lo hizo con un solitario gol de Caleb Yirenkyi en el tiempo de descuento, tras un partido en el que solo tuvo el 35 % de la posesión y dos remates al arco. Contra Inglaterra, se encerrará aún más.

    El factor Kane

    Inglaterra, en cambio, convenció con su 4-2 frente a Croacia, con doblete de Harry Kane y goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford, quien podría entrar como titular en lugar de Anthony Gordon, fichaje del Barcelona, la pieza más débil de la delantera inglesa.

    Thomas Tuchel también deberá decidir si introduce cambios en la defensa tras haber encajado dos goles ante Croacia. En ese caso, Marc Guéhi podría entrar en sustitución de Ezri Konsa para formar pareja de centrales con John Stones.

    Los ingleses, finalistas de la pasada Eurocopa, aspiran a situarse al mismo nivel de España, Francia o Argentina, consideradas en el primer escalón de favoritas al título.

    Su principal arma se llama Harry Kane. El ‘9’ del Bayern de Múnich arrancó el torneo con un doblete, poniendo su nombre junto a los de Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lionel Messi como grandes protagonistas de la primera jornada de esta Copa del Mundo.

    Las dos selecciones saben que una victoria en Boston los pone en la fase de eliminatorias y el único precedente entre ambas es un empate 1-1 en un amistoso disputado en Wembley en 2011.

    EFE

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