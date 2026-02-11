Panamá, 11 de febrero del 2026

    fútbol

    Inglaterra y Costa Rica jugarán un partido amistoso el 10 de junio

    El partido se disputará en una sede por definir en Florida, Estados Unidos, y servirá a los ingleses como fogueo para el Mundial de 2026, en el que competirá en el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá.

    EFE
    Inglaterra y Costa Rica se han enfrentado en dos ocasiones. La primera, en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014 que resultó en empate sin goles, mientras que la segunda fue un amistoso en junio de 2018 cuando los ingleses, como locales, triunfaron 2-0 previo al Mundial de Rusia 2018. Fotos: EFE

    Las selecciones de Inglaterra y Costa Rica jugarán un partido amistoso el próximo 10 de junio como parte de la preparación del conjunto europeo para el Mundial de 2026, informó este miércoles la Federación Costarricense de Fútbol.

    +info

    Panamá jugará dos amistosos históricos en SudáfricaLa Extrema Roja y La Legión manejarán cupos limitados de entradas mundialistas

    El partido se disputará en una sede por definir en Florida, Estados Unidos, y servirá a los ingleses como fogueo para el Mundial de 2026, en el que competirá en el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá.

    Para Costa Rica, que no clasificó al Mundial de 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, el amistoso ante Inglaterra será un partido de alto nivel en el inicio del proceso hacia el Mundial de 2030.

    Inglaterra y Costa Rica se han enfrentado en dos ocasiones. La primera, en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014 que resultó en empate sin goles, mientras que la segunda fue un amistoso en junio de 2018 cuando los ingleses, como locales, triunfaron 2-0 previo al Mundial de Rusia 2018.

    “Inglaterra llega tras una eliminatoria mundialista de la UEFA dominante, en la que logró su clasificación a la Copa del Mundo con dos partidos de antelación, y cuenta con una plantilla de primer nivel integrada por figuras como Jude Bellingham, Cole Palmer, Phil Foden, Harry Kane y Bukayo Saka. Actualmente ubicada en el puesto 4 del Ranking Mundial Masculino de la FIFA”, destacó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

    Tras no clasificar al Mundial de 2026, la FCRF no renovó el contrato del entrenador mexicano Miguel ‘Piojo’ Herrera, y en la actualidad lleva adelante un proceso de búsqueda del nuevo seleccionador a cargo del director deportivo Ronald González.

    EFE

    Agencia de noticias

