Inglaterra y Croacia vuelven a cruzar caminos con una vieja cuenta pendiente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La selección de Inglaterra iniciará este miércoles su camino en el Mundial de 2026 frente a Croacia, ocho años después de protagonizar una de las semifinales más recordadas de las últimas Copas del Mundo.

El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, desde las 3:00 p.m. de Panamá (4:00 p.m. ET), y corresponde a la primera jornada del Grupo L, integrado además por Panamá y Ghana.

El recuerdo de Rusia 2018

Inglaterra tomó ventaja con un gol de tiro libre de Kieran Trippier, pero Croacia reaccionó gracias a las anotaciones de Ivan Perišić y Mario Mandžukić para imponerse 2-1 en el tiempo extra y avanzar a la primera final mundialista de su historia.

El conjunto croata celebra el empate. SERGEI CHIRIKOV (EFE)

Ese continúa siendo el único enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo.

En total, ingleses y croatas se han enfrentado en 11 ocasiones, con balance favorable para Inglaterra: seis victorias, tres derrotas y dos empates.

Los Three Lions también dominan el apartado goleador, con 22 tantos frente a los 13 de Croacia.

La selección dirigida por Thomas Tuchel llega a Norteamérica con un objetivo claro: conquistar una Copa del Mundo por primera vez desde 1966.

El seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel asiste a una rueda de prensa este martes. EFE/ Mariscal

Inglaterra solo ha ganado una vez el torneo, precisamente como anfitriona hace seis décadas, y busca poner fin a una de las sequías más prolongadas entre las grandes potencias del fútbol mundial.

La responsabilidad recae sobre Harry Kane

El capitán inglés aterriza en el Mundial como el máximo goleador histórico de su selección, con 79 goles en 114 partidos internacionales.

En Rusia 2018 conquistó la Bota de Oro tras anotar seis tantos y actualmente suma ocho goles en Copas del Mundo, apenas dos menos que Gary Lineker, máximo anotador inglés en la historia del torneo.

Harry Kane, delantero inglés (EFE)

A su alrededor aparecen figuras como Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden y Declan Rice.

La constancia de Croacia

Pese a contar con una población inferior a los cuatro millones de habitantes, el país balcánico se ha consolidado como una de las selecciones más exitosas de las últimas décadas.

Los resultados respaldan esa afirmación.

Desde su independencia, Croacia fue tercera en Francia 1998, subcampeona en Rusia 2018 y volvió al podio con el tercer puesto en Catar 2022.

Además, alcanzó las semifinales en tres de sus seis participaciones mundialistas, una efectividad del 50 %.

El símbolo de esa generación sigue siendo Luka Modrić. A sus 40 años, el mediocampista afronta lo que podría ser su última Copa del Mundo y disputará su quinto Mundial.

Luka Modric y Ross Barkley disputan un balón en Wembley en el Inglaterra vs. Croacia. Fuente: EFE

Junto al veterano capitán aparecen jugadores con amplia experiencia internacional, como Joško Gvardiol, Mateo Kovačić e Ivan Perišić, quienes aportan equilibrio y liderazgo al conjunto croata.

Realidades distintas

Mientras Inglaterra intenta regresar a la cima tras 60 años sin títulos mundiales, Croacia llega respaldada por una regularidad sobresaliente en el siglo XXI.

De hecho, la selección balcánica ha alcanzado las semifinales de la Copa del Mundo en tres ocasiones durante las últimas tres décadas, una cifra superior a la de Inglaterra en ese mismo período.

Posibles alineaciones

Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones y Nico O’Reilly; Declan Rice y Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham y Anthony Gordon; Harry Kane.

Croacia (4-3-3): Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković y Joško Gvardiol; Petar Sučić, Luka Modrić y Mario Pašalić; Martin Baturina, Petar Musa e Ivan Perišić.

Panamá y Ghana observarán atentamente el resultado.

Lo que ocurra en Arlington podría empezar a definir el rumbo de un grupo en el que cada punto tendrá un valor enorme.