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    Duelo de goleadores

    Mbappé firma su doblete y mantiene con vida a Francia

    El delantero francés vuelve a marcar y aumenta su cuenta goleadora en el Mundial 2026.

    Humberto Cornejo
    Mbappé firma su doblete y mantiene con vida a Francia
    Declan Rice (i) y Ivan Toney celebran un gol contra Francia. EFE

    Kylian Mbappé volvió a aparecer en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 para marcar su segundo gol de la tarde y acercar a Francia (4-3), en el marcador ante Inglaterra en el Hard Rock Stadium de Miami.

    Mbappé continúa siendo determinante en ofensiva y llegó a 10 goles en el certamen, consolidándose como uno de los grandes protagonistas.

    Mbappé ya había dicho presente a los 48′ y Bradley Barcola puso el 4-2 al minuto 54 puso.

    Saka tienen un doblete en el partido al marcar a los 37′ y 45+1.

    Ezri Konsa (18′) marcó el segundo del partido con un remate de cabeza, mientras que Declan Rice adelantó a lo ingleses a los 3 minutos del partido.

    El conjunto inglés se puso en ventaja en los primeros compases del encuentro, en un duelo marcado por la intensidad entre dos selecciones que buscan cerrar su participación en el torneo con una victoria.

    Ambos equipos saldrán al terreno con la misión de finalizar el torneo en el podio y dejar una mejor imagen en su despedida, en un escenario que reunirá a dos potencias del fútbol mundial en un choque de alto nivel.

    En el plano individual, la atención también estará puesta en la lucha por el liderato de goleo del torneo. Kylian Mbappé llega a este compromiso con ocho anotaciones, igualado en la cima con Lionel Messi, mientras que el inglés Harry Kane suma seis tantos y buscará acercarse en la tabla de artilleros en este decisivo encuentro.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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