Inicia el histórico show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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¡Arranca el espectáculo! El primer show de medio tiempo en una final de la Copa Mundial de la FIFA debuta en la edición 2026 como una innovación histórica del torneo.

El silbatazo marca el final de los primeros 45 minutos de esta intensa final entre España y Argentina, pero la emoción no se detiene en el césped.

El terreno de juego se transforma rápidamente en un escenario colosal para dar inicio al inédito show de medio tiempo, un espectáculo que marca un antes y un después en la historia de las Copas del Mundo.

El espectáculo fue desarrollado por la FIFA en conjunto con la organización Global Citizen y cuenta con la dirección artística de Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Además de ofrecer un espectáculo musical, el evento busca impulsar el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa destinada a recaudar fondos para ampliar el acceso a la educación y el deporte de niños en distintas partes del mundo.

Entre los artistas confirmados para el show de medio tiempo destacan Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy y Coldplay.

The world's biggest stage. An even bigger purpose. On July 19, the FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show is coming to New York New Jersey Stadium, featuring superstars @Madonna , @shakira , and @bts_bighit , curated by @coldplay ‘s Chris Martin!



A FIFA World Cup first, the… pic.twitter.com/OblQmXTW1M — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 14, 2026

También participarán el reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel, el coro infantil PS22 Chorus y personajes de Sesame Street y The Muppets.

El espectáculo tendrá una duración superior a la de un descanso tradicional.

Diversos reportes señalan que el entretiempo se extenderá entre 20 y 30 minutos, con el objetivo de permitir el desarrollo completo de las presentaciones musicales.

La histórica final entre España y Argentina se convierte así en la primera de un Mundial en incorporar un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, una apuesta con la que la FIFA busca ofrecer una experiencia de entretenimiento de alcance global.