Inicia la Atevo Cup 2026 con 56 equipos y cinco categorías

La Atevo Cup 2026 reúne 56 equipos en cinco categorías con 11 semanas de competencia y finales el 19 de abril.

Este miércoles 4 de febrero vuelve a las canchas el torneo de academias más numeroso del país: la Atevo Cup. La jornada inaugural del Torneo Apertura 2026 se jugará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Un total de 56 equipos, divididos en las categorías sub-8 mixta, sub-10 mixta, sub-12 masculina, sub-14 masculina y sub-16 masculina, buscarán coronar a cinco campeones. El certamen se disputará a lo largo de 11 semanas, con pausas por Carnavales y Semana Santa, y culminará el domingo 19 de abril con las cinco finales.

Sub-8 mixta: seis equipos por el oro

La categoría más pequeña de este Torneo Apertura será la sub-8 mixta, y permitirá la participación tanto de niños como de niñas. Esta división contará con seis equipos que disputarán una ronda de todos contra todos para definir a los clasificados a la siguiente fase.

Los participantes representan a las divisiones menores de algunas de las academias más emblemáticas del fútbol panameño: Academia del Club Atlético Independiente, Academia del Plaza Amador, Academia Costa del Este, Suárez Academy, CDS Ciudad y el Club Internacional de Fútbol de Panamá.

La Academia del Club Atlético Independiente es el máximo ganador histórico con tres títulos y además llega como actual campeón. El único otro club que se ha coronado en esta categoría es Soccer10 FC, ausente en esta edición.

La sub-8 iniciará competencias el sábado 21 de febrero y definirá a su campeón el 19 de abril.

Sub-10 mixta: 12 equipos por la gloria

La categoría sub-10 mantendrá el formato mixto. Los 12 equipos estarán divididos en dos grupos de seis.

El Grupo A lo conforman: Academia Costa del Este, Barcelona Soccer School, Academia del Plaza Amador, Academia Fénix FC, Brisas Football Academy y Soccer10 FC.

El Grupo B estará integrado por: Academia del Atlético de Madrid Panamá, CDS Ciudad, Suárez Academy, Evolution Fútbol Academy, Academia del Club Atlético Independiente y Club Internacional de Fútbol de Panamá.

El campeón defensor es la Academia Costa del Este, monarca del Clausura 2025. El máximo ganador histórico es el Barcelona Soccer School con tres títulos, seguido por Costa del Este con dos e Inter con uno.

La competencia iniciará el 21 de febrero y finalizará el 19 de abril.

Sub-12 masculina: 12 equipos por el trofeo

En la sub-12 el torneo pasa a ser exclusivamente masculino. Doce equipos conformarán dos grupos de seis.

El Grupo A: Barcelona Soccer School, Soccer10 FC, Academia del Atlético de Madrid, Evolution Fútbol Academy, CDS Ciudad y Academia Costa del Este.

El Grupo B: Academia del Club Atlético Independiente, Atlético Panamá Viejo, Suárez Academy, Club Internacional de Fútbol de Panamá, Academia Brunet Hay y Academia del Plaza Amador.

El Plaza Amador es el máximo ganador con tres títulos. La Academia Bagoso, campeón defensor, suma uno al igual que otros cuatro clubes.

La sub-12 comenzará el 21 de febrero y se definirá el 19 de abril.

Sub-14 masculina: 14 equipos por la gloria

La sub-14 será la división más numerosa con 14 equipos repartidos en dos grupos de siete, también exclusivamente masculinos.

El Grupo A: Academia Brunet Hay, Club Internacional de Fútbol de Panamá, Academia Águilas Azules, Academia Costa del Este, Atlético Panamá Viejo, Barcelona Soccer School y Suárez Academy.

El Grupo B: Academia del Plaza Amador, Panama City FC, Atlético de Madrid Panamá, Academia del Club Atlético Independiente, CDS Ciudad, Umecit FC y New West AF.

El Club Atlético Independiente lidera el historial con cuatro títulos. Le siguen Brunet Hay (actual campeón), Costa del Este y Barcelona Soccer School con uno.

Tras iniciar este miércoles, la final se jugará el 19 de abril.

Sub-16 masculina: 12 equipos por el máximo honor

La sub-16 contará con 12 equipos divididos en dos grupos.

Grupo A: Umecit FC, Academia del Club Atlético Independiente, Águilas Azules FC, Barcelona Soccer School, Atlético Panamá Viejo y Panama City FC.

Grupo B: Academia Costa del Este, Atlético de Madrid Panamá, Kings Academy Panamá, Academia Brunet Hay, Club Internacional de Fútbol de Panamá y New West AF.

Costa del Este y el Club Atlético Independiente son los máximos ganadores. Les siguen Umecit, actual campeón, con un trofeo y otras tres academias también con un título.

La competencia inicia el 4 de febrero y cierra el 19 de abril.

Calendario de la jornada inaugural

Toda la jornada se disputará en el Eagles Stadium con tres encuentros:

Sub-14: Academia Brunet Hay vs Club Internacional de Fútbol de Panamá – 6:00 p.m.

Sub-16: Atlético Panamá Viejo vs Panama City FC – 7:15 p.m.

Sub-14: Plaza Amador vs Panama City FC – 8:30 p.m.