Inician los cuartos de la Copa Talento con una doble jornada que promete espectáculo

La espera terminó. Después de ocho semanas de competencia que inició el miércoles 20 de agosto, la Copa Talento Colegial llega a su recta final con el inicio de los cuartos de final en sus divisiones Sub-14 y Sub-18.

Esta fase de eliminación arrancará con dos partidos por categoría y uno por rama. La Sub-18 jugará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá, mientras que la Sub-14 lo hará en el COS Sports Plaza de Metropark.

Sub-18: Fighting Owls y Jaguars abren cuartos de final exponiendo invictos

Las Fighting Owls de la Academia Interamericana y las Dolphins de la International School of Panama abrirán el telón de los cuartos de final en la rama femenina Sub-18 con un duelo que promete goles.

Las Fighting Owls finalizaron la fase de grupos de manera invicta, impecable y contundente. No solo ganaron los cuatro partidos que disputaron, sino que lo hicieron con autoridad: anotaron 22 goles sin recibir ninguno, convirtiéndose en la ofensiva más prolífica del certamen.

Las Dolphins, en cambio, clasificaron como una de las mejores terceras. Pero no por eso deben subestimarse: con siete goles anotados en cuatro partidos, han demostrado que pueden retar a cualquier rival.

El segundo enfrentamiento de cuartos de final será el primero de la rama masculina, entre los Jaguars del Metropolitan School y los Lions del Colegio Real. A diferencia del anterior, este se proyecta como una batalla defensiva.

Los Jaguars clasificaron invictos, como primeros del Grupo D, producto de tres victorias y dos empates. Con siete goles anotados y tres recibidos, su mayor fortaleza está en la defensa.

Su rival de turno, los Lions, clasificaron como segundos del Grupo A, con tres victorias, un empate y una derrota. Anotaron ocho goles y solo recibieron dos, lo que anticipa un duelo cerrado y decidido por detalles.

Sub-14: Eagles van por la doble clasificación

El primer choque de los cuartos de final Sub-14 será entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena.

Los Eagles terminaron la fase de grupos como líderes invictos del Grupo C, con cuatro victorias y un empate. Mostraron un juego equilibrado, con 11 goles a favor y ninguno en contra.

Los Golden Eagles, por su parte, fueron segundos del Grupo B, con cuatro victorias y una derrota. En sus cinco partidos anotaron 12 goles y recibieron cuatro.

El segundo enfrentamiento de cuartos de final será en la rama femenina, entre las Eagles de El Colegio de Panamá y las Dolphins de la International School of Panama.

Las Eagles ocuparon el segundo lugar del Grupo A, invictas con dos victorias y dos empates. Su defensa fue impenetrable, al no recibir un solo gol en la ronda regular.

Las Dolphins, por su parte, finalizaron terceras del Grupo B con seis puntos. También terminaron invictas y sin recibir goles.

Este partido también promete ser uno que se defina por pocas jugadas o incluso en alargue.

Calendario de la primera jornada de cuartos de final

Los cuartos de final se jugarán en simultáneo en el Eagles Stadium y el COS Sports Plaza bajo la siguiente programación:

Academia Interamericana vs. International School of Panama – Eagles Stadium , 6:45 p.m. ( Femenino Sub-18 )

El Colegio de Panamá vs. Instituto Justo Arosemena – COS Sports Plaza , 7:15 p.m. ( Masculino Sub-14 )

Metropolitan School vs. Colegio Real – Eagles Stadium , 8:00 p.m. ( Masculino Sub-18 )

El Colegio de Panamá vs. International School of Panama – COS Sports Plaza, 8:30 p.m. (Femenino Sub-14)