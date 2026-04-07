Inicio lento de José Caballero, parte de la tendencia ofensiva irregular en los Yankees

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Compañeros de Chema Caballero como Ryan McMahon, Trent Grisham, Austin Wells y Jazz Chisholm Jr. promedian menos de .200 en este inicio de campaña

Los New York Yankees han completado sus primeras tres series de la temporada 2026 con balance de 7-2, suficiente para ubicarse en la cima de la División Este de la Liga Americana.

Sin embargo, el arranque ganador ha estado acompañado por un rendimiento ofensivo irregular en varios de sus jugadores, incluido el panameño José Caballero. Chema Caballero ha sido titular en los nueve partidos como campocorto y registra apenas cuatro imparables, para un promedio de .129.

El santeño acumula cinco encuentros consecutivos sin conectar hits y en ese lapso se ha embasado en dos ocasiones, una por base por bolas y otra por error defensivo.

Su porcentaje de embasado se sitúa en .206, una caída significativa respecto al .339 que registró en 2025 y al .372 que tuvo en su tramo con los Yankees la pasada campaña.

El desempeño de Caballero no es un caso aislado dentro del lineup. Otros jugadores también presentan números discretos en este inicio: Jazz Chisholm batea .194, Trent Grisham .172, Ryan McMahon .087 y Austin Wells .167. Este contexto refleja un bajón ofensivo colectivo en varios segmentos del orden al bate.

En contraste, la producción ofensiva del equipo se ha concentrado en tres nombres: Giancarlo Stanton, Ben Rice y Aaron Judge. Entre ellos suman el 51% de los imparables del equipo, además del 78% de los cuadrangulares y el 65% de las carreras impulsadas en los primeros nueve compromisos.

A pesar de estas cifras, los Yankees han logrado sostener su rendimiento global gracias al pitcheo. El equipo ha implementado una rotación de cuatro abridores que ha producido cinco victorias en nueve aperturas combinadas. En ese tramo, los lanzadores acumulan 49 episodios y dos tercios de labor con apenas 10 carreras permitidas.

Caballero, por su parte, mantiene impacto en las bases con tres robos, cifra que lo coloca como segundo en la Liga Americana. Su desempeño en este departamento ha sido consistente con su perfil reciente, tras liderar ese renglón en las últimas dos temporadas del circuito.

La situación del panameño se produce en paralelo al proceso de recuperación de Anthony Volpe, quien podría reabrir la competencia por la titularidad en el campocorto. Volpe registró promedio de .212 en su último tramo en Grandes Ligas, acompañado de múltiples errores defensivos.

El domingo, Aaron Boone sustituyó a Caballero por J.C. Escarra en un turno como bateador emergente frente al relevista derecho de Miami, Tony Bender.

Aaron Boone says that pinch-hitting JC Escarra for Jose Caballero with the game on the line on Sunday wasn't simply a lefty vs. righty decision pic.twitter.com/Eo5gGSVpkr — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 7, 2026

Este martes, Boone explicó que la decisión respondió a un análisis específico del enfrentamiento, destacando que el lanzador ha mostrado efectividad contra bateadores derechos, mientras que los zurdos presentaban una mejor proyección en ese escenario.

Los Yankees iniciarán este martes una serie de tres partidos frente a los Oakland Athletics, en la que buscarán mantener su posición en la división mientras varios de sus bateadores intentan salir del slump ofensivo.