Inoue impone su jerarquía en una batalla histórica ante 55 mil personas en Tokio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La pelea, promocionada como la más grande en la historia del boxeo japonés, cumplió con las expectativas desde el primer campanazo.

El boxeador japonés Naoya Inoue reafirmó su estatus como uno de los mejores libra por libra del mundo tras vencer por decisión unánime a Junto Nakatani en un combate de alto nivel disputado en el Tokyo Dome, ante más de 55 mil espectadores.

La pelea, promocionada como la más grande en la historia del boxeo japonés, cumplió con las expectativas desde el primer campanazo. Inoue salió con su característica movilidad, utilizando el jab y desplazamientos rápidos, mientras Nakatani, en guardia zurda, buscaba mantener la distancia con golpes largos y precisos.

Durante los primeros asaltos, el combate se desarrolló como un duelo táctico, con ambos púgiles midiendo riesgos y evitando errores. Con el paso de los rounds, el campeón comenzó a inclinar la balanza a su favor, cerrando los espacios y encontrando mejores ángulos de ataque.

INOUE VS NAKATANI HIGHLIGHTS ⚔️



Highlights from Naoya Inoue's super fight victory over Junto Nakatani in Tokyo 🎌 pic.twitter.com/AvwsMLk7Z7 — Ring Magazine (@ringmagazine) May 2, 2026

Sin embargo, Nakatani respondió en los episodios intermedios, elevando la intensidad y obligando a Inoue a reajustar su estrategia. El octavo y noveno asalto marcaron el momento más complicado para el campeón, cuando el retador conectó combinaciones claras, incluyendo un uppercut que sacudió al monarca y encendió al público.

El punto de inflexión llegó en el décimo round, tras un choque de cabezas que provocó un corte profundo sobre la ceja derecha de Nakatani. A partir de ese momento, el aspirante perdió precisión, y Inoue aprovechó la situación con inteligencia, enfocando su ataque sobre la zona afectada.

En el undécimo asalto, el campeón ejecutó con precisión quirúrgica, ampliando su ventaja en las tarjetas. Ya en el último round, manejó el ritmo del combate con experiencia, neutralizando el intento final de reacción de su rival.

𝗨𝗡𝗗𝗘𝗙𝗘𝗔𝗧𝗘𝗗. 𝗨𝗡𝗗𝗜𝗦𝗣𝗨𝗧𝗘𝗗. 👑



116-112, 115-113 & 116-112 📝



NAOYA INOUE REIGNS SUPREME AGAIN 👹#InoueNakatani | Live now on DAZN 🔊 pic.twitter.com/w3i2hAYLRk — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 2, 2026

Las tarjetas reflejaron la paridad del enfrentamiento: 115-113 y dos 116-112 a favor de Inoue, quien mantiene su invicto en 33 combates, con 27 nocauts, y su condición de campeón indiscutido del peso supergallo.

Más allá del resultado, Nakatani dejó una impresión notable en su primera derrota como profesional, consolidándose como un contendiente de élite en la división.

El cierre fue acorde al espectáculo: un abrazo entre ambos peleadores que sintetizó una pelea intensa, técnica y de alto nivel competitivo.