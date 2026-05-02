Panamá, 02 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Boxeo

    Inoue impone su jerarquía en una batalla histórica ante 55 mil personas en Tokio

    La pelea, promocionada como la más grande en la historia del boxeo japonés, cumplió con las expectativas desde el primer campanazo.

    Guillermo Pineda G.
    Inoue impone su jerarquía en una batalla histórica ante 55 mil personas en Tokio
    Inoue agradeció el respaldo de los 55 mil espectadores para una pelea que marca un antes y un después en el boxeo japonés. Tomado de @naoyainoue_140

    El boxeador japonés Naoya Inoue reafirmó su estatus como uno de los mejores libra por libra del mundo tras vencer por decisión unánime a Junto Nakatani en un combate de alto nivel disputado en el Tokyo Dome, ante más de 55 mil espectadores.

    La pelea, promocionada como la más grande en la historia del boxeo japonés, cumplió con las expectativas desde el primer campanazo. Inoue salió con su característica movilidad, utilizando el jab y desplazamientos rápidos, mientras Nakatani, en guardia zurda, buscaba mantener la distancia con golpes largos y precisos.

    Durante los primeros asaltos, el combate se desarrolló como un duelo táctico, con ambos púgiles midiendo riesgos y evitando errores. Con el paso de los rounds, el campeón comenzó a inclinar la balanza a su favor, cerrando los espacios y encontrando mejores ángulos de ataque.

    Sin embargo, Nakatani respondió en los episodios intermedios, elevando la intensidad y obligando a Inoue a reajustar su estrategia. El octavo y noveno asalto marcaron el momento más complicado para el campeón, cuando el retador conectó combinaciones claras, incluyendo un uppercut que sacudió al monarca y encendió al público.

    El punto de inflexión llegó en el décimo round, tras un choque de cabezas que provocó un corte profundo sobre la ceja derecha de Nakatani. A partir de ese momento, el aspirante perdió precisión, y Inoue aprovechó la situación con inteligencia, enfocando su ataque sobre la zona afectada.

    En el undécimo asalto, el campeón ejecutó con precisión quirúrgica, ampliando su ventaja en las tarjetas. Ya en el último round, manejó el ritmo del combate con experiencia, neutralizando el intento final de reacción de su rival.

    Las tarjetas reflejaron la paridad del enfrentamiento: 115-113 y dos 116-112 a favor de Inoue, quien mantiene su invicto en 33 combates, con 27 nocauts, y su condición de campeón indiscutido del peso supergallo.

    Más allá del resultado, Nakatani dejó una impresión notable en su primera derrota como profesional, consolidándose como un contendiente de élite en la división.

    El cierre fue acorde al espectáculo: un abrazo entre ambos peleadores que sintetizó una pelea intensa, técnica y de alto nivel competitivo.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Benicio Robinson se impone: Asamblea aprueba reforma que debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Asegurados podrán usar solo su cédula en la CSS a partir del 1 de mayo. Leer más
    • Precios de la gasolina vuelven a subir; el diésel baja 10 centavos. Leer más
    • Avanza la investigación al contralor Flores por irrumpir en la fiscalía: el procurador Gómez Rudy pide audiencia en la Corte. Leer más
    • China acepta vía judicial para conflicto portuario y busca disminuir tensión con Panamá. Leer más
    • Con el aval del Ministerio de Ambiente, la Asamblea debilita la protección de los ecosistemas marinos. Leer más
    • Tribunal de Apelaciones mantiene detención de Alex Lee, Javier Lynch y Orlando Salazar por presunto peculado. Leer más