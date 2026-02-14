Inter derrota a la Juventus y da un paso de gigante al ‘Scudetto’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cuando la frustración pareció apoderarse de San Siro por dejar escapar viva a una ‘Juve’ en inferioridad, en ese momento en el que la desesperación se personificó en el Inter, apareció Piotr Zielinski para zanjar casi cualquier tipo de duda sobre el dominador en Italia con un zurdazo desde fuera del área que certificó la agónica victoria ‘nerazzurra’ (3-2) y que bien puede valer un ‘Scudetto’.

El conocido como ‘Derbi de Italia’ es sinónimo de locura. El fútbol italiano aprovecha en los últimos años este duelo para desquitarse del prejuicio de fútbol táctico, cerrado y disciplinado que le acompaña.

Este clásico se quedó en San Siro. Y no lo ganaba el Inter desde el 4 de febrero de 2024, hacía más de dos años. De por medio, dos victorias de la ‘Juve’ (una de ellas 4-3) y un tremendo empate a cuatro tantos que colocan este partido en uno de los más atractivos del fútbol italiano en los últimos años.

La victoria llegó, además de por todo lo alto, en un momento fundamental de la temporada. Con los dieciseisavos de final de Liga de Campeones en el horizonte y a escasos meses de terminar un campeonato doméstico en el que el Inter domina con 61 puntos, ocho más que un Milan, su principal perseguidor, que tiene un partido menso. Es una distancia suficiente como para poder pensar que lo tiene encaminado.

Le costó mucho sudor poder celebrar la victoria. Porque esta ‘Juve’ de Luciano Spalletti es un equipo increíblemente competitivo. De hecho, incluso con 10 jugadores desde el minuto 42 por una más que polémica expulsión de Kalulu, debido a una segunda amarilla más que dudosa en un lance con Bastoni, encaró al Inter de tú a tú, con lo que eso supone.

Cuando llegó la expulsión que marcó el duelo, el partido ya marchaba con empate a uno. Protagonista indiscutible: Cambiaso. El lateral italiano fue el autor de ambos tantos. El primero, en el 17, en propia meta, al desviar el centro de Luis Henrique. El segundo, para enmendar su propio error, en el 26, llegador desde segunda línea para rematar al segundo palo un centro de McKennie ante la pasividad del propio Luis Henrique.

La balanza en la segunda mitad, claro, cayó del lado del Inter. Superior, dominador y generador de ocasiones. La ‘Juve’ aguantó todo lo que pudo. Di Gregorio sostuvo bajo palos con solidez. Sacó un remate de Thuram de cabeza y un disparo de Calhanoglu que pocos metas en Italia hubieran frenado.

Hasta que no pudo más. Hasta que la joya del Inter, un canterano que se crió en el segundo equipo con Cristian Chivu como entrenador, continuó devolviendo la confianza de su máximo valedor ahora que ambos están en el primer equipo. Dimarco, estelar esta campaña, sacó un centro medido al corazón del área que el joven delantero atacó con su testa para marcar la diferencia en el minuto 76.

Pio Esposito (izq.) marca contra Manuel Locatelli de la Juventus durante el partido de la Serie A italiana entre el Inter y la Juventus en el estadio Giuseppe Meazza. EFE/EPA/MATTEO BAZZI

No quedaban más de 15 minutos para el final. San Siro oteó el ‘Scudetto’. Pero esta ‘Juve’ de Spalletti no se dejó ir. Y en un ataque aparentemente insulso, Locatelli, demasiado solo en la frontal del área, definió cruzado con su derecha, demasiado pegado al palo como para que Sommer pudiera hacer nada. Un milanista como Locatelli acalló un San Siro tintado de su mayor enemigo futbolístico.

Parecía la historia perfecta. Pero había otra más en la recámara. Zielinski, entre la desesperación del Inter, apareció con otro zapatazo desde fuera del área. Él, un ex del Nápoles, donde se odia a la ‘Juve’, le arrebató cualquier tipo de felicidad a un pueblo ‘bianconero’ que puede distanciarse de la zona ‘Champions’. Para regalárselo a San Siro. Donde ya se otea el ‘Scudetto’.

Piotr Zielinski celebra tras anotar el gol del 3-2 durante el partido de la Serie A italiana entre el Inter y la Juventus en el estadio Giuseppe Meazza. EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Ficha técnica:

3 - Inter de Milán: Sommer; Bisseck, Ajanki, Bastoni (Carlos Augusto, m.46); Luis Hnerique (Diouf, m.66); Barella (Calhanoglu, m.54), Zielinski, Sucic (Pio Esposito, m.66), Dimarco; Thuram (Bonny, m.86) y Lautaro Martínez.

2 - Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (Openda, m.78); Locatelli, Miretti (Koopmeiners, m.61); Conceicao (Holm, m.46), McKennie, Yildiz (Boga, m.75); Jontahn David (Cabal, m.61).

Goles: 1-0, m.17: Cambiaso (pp); 1-1, m.26: Cambiaso; 2-1, m.76: Pio Esposito; 2-2, m.83: Locatelli; 3-2, m.90: Zielinski.

Árbitro: Federico La Penna. Mostró tarjeta amarilla a Bastoni (m.9), Barella (m.53), Calhanoglu (m.79), Chivu (entrenador, m.82), Zielinski (m.90) por parte del Inter de Milán; y a Kalulu (m.32, m.42) por parte del Juventus Turín. Expulsó por doble amarilla a Kalulu, del Juventus Turín.

Incidencias: encuentro correspondiente a lvigésimo quinta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán.