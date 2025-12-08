Panamá, 08 de diciembre del 2025

    Fútbol

    Inter vs. Liverpool: Horario, TV y cómo ver el partido de la Champions League

    Redacción De Prensa.com
    
    Lautaro Martínez suma cuatro goles en la actual edición de la UEFA Champions League. Archivo

    El Liverpool está sufriendo un mal inicio de temporada y ocupa el noveno puesto de la Premier League, a diez puntos del Arsenal, que es líder, y en Liga de Campeones es decimotercero con nueve unidades en cinco partidos.

    Este martes visitan al Inter y lo harán sin Mohamed Salah, luego de las polémicas declaraciones que abren las puertas de su posible salida.

    Probables alineaciones

    Inter: Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram y Lautaro.

    Liverpool: Alisson; Gómez, Konaté, van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Mac Allister; Szoboszlai, Isak y Wirtz.

    Árbitro: Felix Zwayer (Alemania)

    Hora y canal

    Estadio: Giuseppe Meazza.

    Hora: 3:00 p.m. (hora de Panamá)

    TV: ESPN 2

    Streaming: Disney+

    El caso Salah

    El egipcio Mohamed Salah se quedó fuera de la convocatoria del Liverpool para el encuentro de este martes ante el Inter de Milán, de Liga de Campeones, a pesar de entrenarse este lunes con el equipo, después de asegurar que no se siente querido en el club en insinuar que puede que no vuelva a la entidad tras la Copa de África.

    El egipcio, que este lunes por la mañana estuvo en la ciudad deportiva del Liverpool para realizar el último entrenamiento previo a viajar a Milán, no figura en la lista de 19 jugadores convocados por Arne Slot, que podría dejarle fuera de nuevo ante el Brighton & Hove Albion antes de que el futbolista se marche a la Copa de África el 15 de diciembre

    “Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa”, afirmó Salah.

    Inter vs. Liverpool: Horario, TV y cómo ver el partido de la Champions League
    Mohamed Salah ha mostrado su deseo de salir del club. EFE

    “Me hicieron muchas promesas en verano”, añadió, “y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos. Lo he dicho muchas veces, que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club”.

    Salah, que renovó su contrato hasta el verano de 2027, dejó caer que puede no volver al Liverpool tras la Copa de África después de no jugar ni un minuto ante el Leeds United.

    El delantero, que en la pasada campaña lideró a su equipo a ganar el título de la Premier con 29 goles y 18 asistencias, sólo ha marcado cinco tantos este curso, uno de ellos de penalti, y ha dado tres asistencias.

    “Le he dicho a mis padres que vengan al partido contra el Brighton. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. Me lo voy a pasar bien porque no sé lo que va a pasar. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África. No sé lo que pasará cuando esté ahí”, señaló.

    Redacción De Prensa.com


