Inundaciones en Valencia, España provoca el aplazamiento de seis partidos de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este miércoles el aplazamiento de los partidos CP Parla Escuela vs Valencia CF, Manises CF vs Getafe CF, Pontevedra CF vs Levante UD, SD Ejea v Hércules CF, Xerez CD vs AD Ceuta y Chiclana CF vs CA Osasuna de la primera eliminatoria de la Copa del Rey MAPFRE, debido a la DANA que está azotando el este del país y que ya ha provocado 95 muertos.

La cita valencianista y el duelo entre Xerez y Ceuta iban a verse respectivamente a las 21.00 y las 19.00 horas de este miércoles, mientras que el Manises vs Getafe, el Pontevedra vs Levante y el Ejea vs Hércules estaban previstos para este jueves a las 19.00, el primero, y a las 20.00, los otros dos. El compromiso de Osasuna en el Estadio Municipal de Chiclana, agendado para las 19.00 de este mismo miércoles, fue el último en sumarse a la lista de aplazamientos.

Según añadió la RFEF, el 5 de noviembre a las 19.00 será el partido de los pamplonicas. Para las 19.00 del 6 de noviembre quedará el choque entre el conjunto parleño y el valenciano, y también el de los jerezanos ante el equipo ceutí; y una hora después empezará, si no hay más cambios, la eliminatoria entre el club aragonés y el alicantino.

Un día después, desde las 20.00 se disputará en Pasarón el partido entre el cuadro pontevedrés y el ‘granota’. Aún no hay fecha ni horario nuevo para el cruce que mide al Manises con el Getafe. “Debido a las circunstancias actuales”, informó la RFEF en su página web, “cabe la posibilidad de que otros partidos programados” para la sesión del jueves “puedan sufrir alteraciones en sus señalamientos”.