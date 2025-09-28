Invencibles: Plaza Amador alcanza los 21 partidos sin derrota en 5 meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Plaza Amador vive un momento de ensueño en el fútbol panameño y que algunos se animan a pensar que hay chances de ganar dos torneos en el cierre del año.

Este sábado, en el COS Sports Plaza, el equipo dirigido por Mario Méndez firmó una sólida victoria 3-0 sobre el CAI de La Chorrera y extendió a 21 partidos su racha invicta en todas las competencias.

El resultado no solo lo consolida como líder del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), sino que lo coloca a las puertas de igualar y superar los registros históricos de imbatibilidad en la máxima categoría.

Los goles de Yoameth Murillo, Jorlian Sánchez y Carlos González otorgaron a Plaza el 8º triunfo del Clausura 2025.

El marcador se abrió a los 37 minutos, cuando una mala salida de la zaga del CAI fue capitalizada por Deivis Murillo, quien habilitó a Yoameth para el 1-0. Jorlian Sánchez, que ingresó desde el banquillo en la segunda mitad, anotó al minuto 70 desde el punto el penal y llegó a nueve dianas en el Clausura.

Ocho minutos después, González selló la goleada con un remate cómodo hacia la portería de Alex Rodríguez.

Méndez sorprendió con una rotación casi total de la plantilla. Apenas Everardo Rose repitió en el once titular respecto al triunfo in extremis sobre Real España en Honduras, por la Copa Centroamericana.

Imparables

Los números del Plaza son demoledores: 26 puntos en 10 jornadas, con 29 goles a favor y solo 11 en contra en el Clausura 2025. Los Leones le sacan diez unidades de ventaja a Alianza, su más cercano perseguidor en la Conferencia Este, y camina con paso firme rumbo a las semifinales del Clausura.

Pero más allá de la tabla, el invicto acapara la atención. Plaza no pierde desde el 12 de abril, cuando cayó 0-2 frente a Tauro en el mismo COS Sports Plaza.

Desde el 26 de abril suman 18 victorias y 3 empates entre la LPF y la Copa Centroamericana. Con los 21 partidos, Mario Méndez igualó la marca del Atlético Chiriquí dirigido por el costarricense Javier Wanchope, conseguida entre 2013 y 2014 en la Liga Nacional de Ascenso, ahora llamada Liga Prom.

¿Cuál es la máxima racha de partidos sin perder del fútbol panameño?

Si bien la seguidilla del Plaza Amador une dos torneos que se disputan en simultaneo, es importante mencionar que ellos mismo ostenta uno de los dos invictos más extensos de primera división: Anaprof y desde 2009 LPF.

Empecemos con el archirrival: Con la dirección del uruguayo Miguel Ángel Mansilla, el Tauro acumula 22 partidos sin perder 1997 y luego la manada de Jair Palacios igualó en 2016.

Aquella racha placina incluyó la final del Clausura ganada a Chorrillo y el desgarrador Apertura 2016, luego que todo terminó en la final pérdida ante el Árabe Unido.

Próximos compromisos

El calendario no da respiro. El próximo domingo, Plaza visitará al Veraguas United en Santiago, pero el duelo que marca la agenda es el del miércoles 1 de octubre en el estadio Rommel Fernández, donde recibirá a Real España en la vuelta de la Copa Centroamericana.

En caso de empate o victoria, Plaza clasificará a las semifinales de la Copa Centroamericana y a la Copa de Campeones de Concacaf 2026, coloquialmente conocida como la Concachampions.