IPT San Miguelito y el Instituto Rubiano brillan en el fútbol de los Juegos Intercolegiales

Los equipos de fútbol del Instituto Profesional y Técnico (IPT) San Miguelito, en la rama femenina, y del Instituto Rubiano, en la masculina, se consagraron campeones en la última jornada de los Juegos Intercolegiales 2025, organizados por el Ministerio de Educación (Meduca).

La cita deportiva reunió a más de mil jóvenes atletas provenientes de las 16 regiones educativas del país, en una semana donde la pasión por el deporte escolar se vivió al máximo.

El duelo femenino entre el IPT San Miguelito y el Colegio José Octavio Huertas fue un partido con mucho nerviosismo.

Desde el primer minuto, las gradas se encendieron con las barras de ambos planteles, que corearon y alentaron sin descanso. El encuentro, disputado con gran intensidad, fue decisivo para definir al representante panameño en los próximos Juegos del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader), programados para octubre en Costa Rica.

En la categoría masculina, el Instituto Rubiano impuso su jerarquía a lo largo del torneo, coronando su participación con una victoria sólida que confirmó su hegemonía en el certamen. Su juego colectivo y la efectividad ofensiva fueron piezas clave para alcanzar el título y el boleto internacional.

Durante la ceremonia de premiación, la ministra de Educación, Lucy Molinar, resaltó el papel del deporte escolar en la formación integral de los estudiantes.

“Seguiremos impulsando la práctica de diversas disciplinas en todas las escuelas del país. Hoy queda demostrado que la red nacional de Educación Física está comprometida con obtener resultados positivos para el bienestar de nuestros estudiantes”, afirmó.

El máximo goleador del campeonato, Neymar Díaz, se mostró orgulloso de representar al Instituto Rubiano: “Estoy muy feliz por el rendimiento de todo el equipo. Logramos la victoria y representamos con orgullo al Instituto, a nuestra región educativa y, próximamente, a la nación más bella del mundo: Panamá”.

Por su parte, Kendry Degaiza, capitana del IPT San Miguelito, destacó la importancia de lo conseguido: “Nos queda entrenar con mucho empeño para traer la copa al plantel y que el triunfo de nuestro equipo haga eco en toda la comunidad educativa”.

Los Juegos Intercolegiales, celebrados del 1 al 7 de agosto en escenarios como el gimnasio Beto Remón, la Arena Roberto Durán y el estadio Luis Ernesto Cascarita Tapia, incluyeron disciplinas como baloncesto, voleibol, karate, judo, tenis de mesa, ajedrez, balonmano, natación y taekwondo.

Con la mirada puesta en Costa Rica del 2 al 11 de octubre, los equipos campeones se preparan para representar a Panamá en los Juegos Codicader.