Irán se baja del Mundial: quién ocupará su lugar

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

El retiro de Irán del Mundial abre un cupo inesperado y deja en manos de FIFA la decisión sobre qué selección ocupará su lugar.

Esta mañana, todo fanático del fútbol despertó con el anuncio del Ministro de Deportes de Irán de que la selección de fútbol de Irán no participará en la Copa del Mundo de este año.

🇮🇷 Irán avisa de que no irá al Mundial debido al conflicto en Oriente Medio.



❌ Lo ha anunciado Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán.



Vía 'iribnews' pic.twitter.com/AdvfZzlV5O — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 11, 2026

El anuncio —que se rumoreaba desde el inicio de la guerra y el incremento de hostilidades entre Irán y los Estados Unidos— aun así toma por sorpresa, al tratarse del primer retiro voluntario de un equipo clasificado a un Mundial en más de seis décadas.

Contexto histórico

Esta no es la primera vez que ocurre algo así. A lo largo de las 22 Copas del Mundo disputadas entre 1930 y 2022, se han registrado varios casos de selecciones ya clasificadas que finalmente desistieron de participar por distintos motivos. Sin embargo, han pasado muchas décadas desde la última vez que ocurrió.

El primer caso —y el más infame— fue el de Austria en 1938. La selección austríaca había clasificado para la Copa del Mundo de Francia 1938, pero el 12 de marzo de ese año la Alemania de Adolf Hitler anexó Austria, fusionando ambos países y provocando la disolución de la federación austríaca.

Copa de 1938, a Alemanha Nazista levou porrada mesmo reforçada pela Áustria.



Estamos em 1938. A Alemanha, já governada por Hitler desde 1933, consegue a classificação para a Copa do Mundo de 1938, que seria disputada na França.



A Alemanha tinha um time forte, mas não o… pic.twitter.com/8308jzWvqt — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) March 5, 2024

Algunos jugadores austríacos se integraron al equipo alemán y participaron bajo la bandera de la esvástica, pero Austria no disputó ese Mundial ni fue reemplazada. Suecia, que debía enfrentarse a los austríacos, avanzó automáticamente a la siguiente ronda.

La situación volvió a repetirse doce años después, en la Copa del Mundo de Brasil 1950.

India, que había clasificado como único representante de Asia, se retiró citando el alto costo del viaje a Brasil.

🏆¡FALTAN 135 DÍAS PARA EL MUNDIAL!



🤔¿Sabía que India clasificó al Mundial de 1950 y no lo jugó?



⚽No fue por jugar descalzos, India renunció por desorganización y poca prioridad al Mundial. Desde entonces, nunca volvió a clasificar.



📻🖥️#ElVbarCaracol Sábados y domingos 1PM pic.twitter.com/07im9gIznD — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 27, 2026

Turquía, clasificada como una de las representantes de Europa, también se retiró por motivos económicos. Escocia, que había clasificado a través de un torneo interno entre los países del Reino Unido, también decidió no participar.

El caso escocés fue particularmente curioso. Antes de la eliminatoria, Escocia había anunciado que solo disputaría el Mundial si terminaba campeona del campeonato británico. Finalmente clasificó en segundo lugar y, fiel a su promesa, rechazó viajar a Brasil.

Since World War II, there has never been a modern World Cup in which a qualified team has been replaced.



The last time nations withdrew after securing their place was at the 1950 World Cup. Scotland and Turkey withdrew before the draw. India and France withdrew after it.



That… pic.twitter.com/ZdEadKtwyh — Olt Sports (@oltsport_) March 6, 2026

Estas son las únicas ocasiones en que selecciones ya clasificadas a la Copa del Mundo han desistido de participar.

Qué dice el reglamento de la Copa del Mundo

El artículo 6 del reglamento de la Copa Mundial de la FIFA es claro respecto a la participación y el retiro de las selecciones.

En su apartado 6.2, establece:

“Si una federación participante se retirara del Mundial de la FIFA 2026 a más tardar 30 días antes del primer partido de la fase final, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impondrá una multa de 250 000 CHF como mínimo.Si una federación participante se retirara en los 30 días previos al inicio del torneo, la multa mínima será de 500 000 CHF”.

🇮🇷⛔️ FIFA ya analiza opciones por si IRÁN SE BAJA DEL MUNDIAL 2026:



🏆 Hoy el cupo iría para IRAK, la mejor selección posicionada de Asia y clasificada al REPECHAJE, dando esa posibilidad a Emiratos Árabes Unidos.



💰 Si se retiran ANTES de los 30 DÍAS del primer partido habrá… pic.twitter.com/y6TXKIJ3yi — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 2, 2026

Al anunciar su retiro con más de 30 días de antelación, Irán afrontaría una multa mínima de 250,000 francos suizos, equivalentes a poco más de 320,000 dólares.

Además, la Federación de Fútbol de Irán deberá devolver los fondos otorgados por FIFA para apoyar la preparación del equipo rumbo al Mundial.

También existe la posibilidad de que Irán sea suspendido del proceso clasificatorio para la Copa Mundial de 2030.

Quién ocupará el lugar de Irán

Aquí es donde el escenario se vuelve más interesante.

La lógica indicaría que el cupo de Irán debería pasar al siguiente mejor clasificado de la Confederación Asiática. De ser así, el beneficiado sería Irak.

🚨 Irán 🇮🇷 anuncia su retiro del Mundial 2026



El reglamento permite que la FIFA decida el reemplazo “a su entera discreción”.



👀 El principal candidato sería Irak 🇮🇶, que debía jugar la repesca internacional contra el ganador de Bolivia 🇧🇴 vs Surinam 🇸🇷. pic.twitter.com/7chpwhnyOT — Nexo Digital (@nexodigital_ec) March 11, 2026

La selección iraquí venció a Emiratos Árabes Unidos en la eliminatoria asiática para avanzar al repechaje intercontinental. Si FIFA decide mantener el cupo dentro de Asia, Irak ocuparía el lugar de Irán, mientras que Emiratos Árabes Unidos heredaría el puesto de Irak en el repechaje.

Sin embargo, FIFA tiene plena discreción para decidir quién ocupará el lugar vacante. El cupo podría asignarse a una selección asiática, pero también podría entregarse a un equipo de Europa, Concacaf o cualquier otra confederación.

Lo que sí está claro es que el equipo que reemplace a Irán ocupará su lugar en el Grupo G, ya que el sorteo y el calendario del torneo ya fueron definidos.

Actualmente, el Grupo G del Mundial está compuesto por Bélgica, Egipto, Nueva Zelanda y —hasta ahora— Irán.