IRONMAN 70.3 Panamá 2026: rutas, cierres viales y todo lo que debes saber

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La competencia se celebrará este domingo 22 de marzo con la participación de más de 1,500 atletas de más de 50 países.

Este domingo 22 de marzo es el gran día del IRONMAN 70.3 Panamá Latin America TriClub Championship 2026, un evento de talla internacional que reunirá a más de 1,500 atletas provenientes de más de 50 países.

La competencia, que agotó sus cupos desde diciembre de 2025, se desarrollará principalmente en la Calzada de Amador y otros puntos icónicos de la capital, con un despliegue logístico que implicará importantes cierres viales desde tempranas horas del día.

Ruta de natación del IRONMAN 70.3 Panamá 2026. Foto: Tomada de IRONMAN 70.3 PANAMA

Zonas afectadas y horarios

Los organizadores del evento informaron que los cierres se mantendrán desde las 4:00 a.m. hasta las 2:00 p.m., abarcando varios puntos clave de la ciudad.

En Amador se aplicará una inversión de carriles desde el Museo de la Libertad hasta el restaurante Pencas, con accesos por la Avenida de los Mártires o la Avenida Balboa. Por su parte, la Cinta Costera permanecerá completamente cerrada, incluyendo el Puente Torrijos-Carter y el tramo marítimo, por lo que no se realizará la recreovía dominical.

Asimismo, en la rotonda del Mercado del Marisco se mantendrá el cierre hasta la salida del Casco Antiguo. En el área de Paitilla se restringirá el acceso al Corredor Sur desde la Cinta Costera, además del cierre del viaducto hacia la avenida Israel, aunque se mantendrá un paso controlado frente al McDonald’s de Paitilla.

En tanto, la Vía Israel tendrá cierres importantes, desde su cruce con la Vía Brasil hasta Boca la Caja, a la altura del P.H. San Francisco Bay, y en la salida del Corredor Sur hacia Cincuentenario/Vía Israel, solo se permitirá girar a la derecha en dirección a Parrillada Jimmy.

El segmento de ciclismo tiene una distancia de 90 kilómetros. Foto: Tomada de IRONMAN 70.3 PANAMA

Evento

En cuanto al desarrollo de la competencia, el evento comprende un recorrido total de 113 kilómetros, divididos en tres disciplinas. La prueba iniciará con el segmento de natación, de 1.9 kilómetros, en aguas del Canal de Panamá, considerado uno de los circuitos más destacados de Latinoamérica dentro del calendario IRONMAN.

Posteriormente, se disputará el segmento de ciclismo, de 90 kilómetros, con un trazado renovado que conectará la Calzada de Amador, la Cinta Costera, la Vía Israel y Panamá Viejo. El recorrido constará de tres vueltas, saliendo del Causeway de Amador, pasando por las Cintas Costeras —un tramo ya familiar— e incorporando una nueva sección hacia Panamá Viejo, transitando por Vía Israel y la Avenida Cincuentenario hasta el retorno.

La competencia culminará con la carrera pedestre de 21.1 kilómetros, que se realizará nuevamente en la Calzada de Amador. Este tramo se desarrollará en un circuito de tres vueltas que incluye Isla Naos y la avenida Juan Perón, con meta en el Centro de Convenciones Amador.

La competencia culminará con la carrera pedestre de 21.1 kilómetros. Foto: Tomada de IRONMAN 70.3 PANAMA

El IRONMAN 70.3 Panamá 2026 también destaca con la participación de 1,500 atletas y más de 1,000 voluntarios, respaldados por instituciones como la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, Columbus University, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad del Istmo.

En esta competencia habrá atletas de países como Brasil, Colombia, Costa Rica, España y República Dominicana.