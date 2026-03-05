Ironman70.3 Panamá 2026 rompe récord con más de 1500 atletas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con récord de participación y cupos agotados desde diciembre, tendrá atletas de más de 50 países.

El Ironman70.3 Panamá Latin America TriClub Championship 2026, presentado por Heineken 0.0, marcará un nuevo hito en su historia al superar los 1,500 atletas inscritos, provenientes de más de 50 países, la cifra más alta desde que la franquicia llegó al país en 2012.

La competencia, que se celebrará el 22 de marzo en la Calzada de Amador, agotó todos sus cupos por segundo año consecutivo desde diciembre de 2025, reflejando la creciente confianza de la comunidad deportiva internacional en la organización del evento en Panamá.

Un circuito de primer nivel

La edición 2026 ofrecerá un espectáculo deportivo de alto nivel, con un recorrido que combina algunos de los puntos más emblemáticos de la capital panameña.

La prueba iniciará con el segmento de natación en las aguas del Canal de Panamá, considerado el mejor circuito de Latinoamérica dentro del calendario de la franquicia.

Posteriormente, el ciclismo contará con un nuevo trazado que conectará la Calzada de Amador, la Cinta Costera, la Vía Israel y Panamá Viejo.

La competencia culminará con la carrera pedestre nuevamente en la Calzada de Amador, donde miles de espectadores acompañan a los atletas con vítores y ánimos, generando un ambiente de una auténtica fiesta deportiva.

Crece la participación femenina

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es el crecimiento de la participación femenina. A través del programa Women For Tri, el evento registra un 30 % de atletas mujeres, una cifra que marca una diferencia significativa dentro de los eventos de la franquicia a nivel global.

Campeonato Latinoamericano de Clubes

Por cuarto año consecutivo, Panamá también será sede del Latin America TriClub Championship, que reunirá a 131 delegaciones que competirán por coronarse campeonas regionales en suelo panameño.

Más de mil voluntarios

El evento también contará con un sólido programa de voluntariado que supera los 1,000 participantes, con el respaldo de instituciones académicas como la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, Columbus University, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad del Istmo.

Con estas cifras récord y un recorrido que combina deporte, turismo y el paisaje único de la capital, el Iroman 70.3 Panamá 2026 se perfila como una de las ediciones más importantes de la historia de la competencia en la región.