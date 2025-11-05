Panamá, 05 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Orgullo colonense

    Irving Saladino celebra el 5 de noviembre junto a los bomberos de Colón

    Getzalette Reyes
    Irving Saladino celebra el 5 de noviembre junto a los bomberos de Colón
    Irving Saladino rinde honor a la patria en los actos cívicos de Colón 2025. Cortesía/Cuerpo de Bomberos

    El atleta panameño Irving Saladino acompañó este miércoles 5 de noviembre de 2025 a sus compañeros del Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBRP), en la Zona Regional de Colón, durante los actos cívicos conmemorativos de esta fecha histórica.

    +info

    Desfiles del 5 de noviembre en Colón se desarrollan según lo programado

    Cada 5 de noviembre, Panamá celebra un día clave para la consolidación de su independencia de Colombia, especialmente significativo para la provincia de Colón, donde los desfiles patrios reúnen a instituciones y personalidades destacadas.

    En esta ocasión, Saladino participó como Mayor Honorario del Cuerpo de Bomberos, desfilando junto a los uniformados en honor a la patria.

    Nacido el 23 de enero de 1983 en Colón, Irving Saladino fue el primer atleta panameño en ganar una medalla de oro olímpica, logro alcanzado en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en la disciplina de salto largo.

    Su trayectoria y valores lo hacen merecedor de este reconocimiento, demostrando cómo la disciplina, el servicio y el patriotismo pueden inspirar a toda la nación. Es un ejemplo para la juventud colonense: su participación motiva a los jóvenes a valorar la disciplina, el compromiso y el servicio a la comunidad, fomentando el orgullo por la identidad y los valores patrióticos”, destacó el Cuerpo de Bomberos en un comunicado.

    Getzalette Reyes

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estas son las delegaciones y bandas independientes que desfilarán este 3 de noviembre en la ruta 1 y 2. Leer más
    • Cervecería Nacional anuncia la reducción de personal por ‘caída de ventas y aumento de impuestos’. Leer más
    • Rutas 1 y 2 de los desfiles del 4 de noviembre; conoce los colegios y bandas que participarán. Leer más
    • Pagos del PASE-U este 6 y 7 de noviembre: Ifarhu informa lugares de cobro. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • Aprehenden a funcionario de la CSS por presuntamente solicitar pagos irregulares a una empresa en Chiriquí. Leer más
    • Panamá será escenario en 2026 de al menos cuatro eventos internacionales de alto perfil, incluyendo la asamblea de la OEA y el Foro CAF. Leer más