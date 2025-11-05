Irving Saladino celebra el 5 de noviembre junto a los bomberos de Colón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El atleta panameño Irving Saladino acompañó este miércoles 5 de noviembre de 2025 a sus compañeros del Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBRP), en la Zona Regional de Colón, durante los actos cívicos conmemorativos de esta fecha histórica.

Cada 5 de noviembre, Panamá celebra un día clave para la consolidación de su independencia de Colombia, especialmente significativo para la provincia de Colón, donde los desfiles patrios reúnen a instituciones y personalidades destacadas.

En esta ocasión, Saladino participó como Mayor Honorario del Cuerpo de Bomberos, desfilando junto a los uniformados en honor a la patria.

El oro olímpico Irving Saladino participó en los actos cívicos del 5 de noviembre en Colón.

📹Cuerpo de Bomberos pic.twitter.com/hSKV5y6BER — La Prensa Panamá (@prensacom) November 5, 2025

Nacido el 23 de enero de 1983 en Colón, Irving Saladino fue el primer atleta panameño en ganar una medalla de oro olímpica, logro alcanzado en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en la disciplina de salto largo.

“Su trayectoria y valores lo hacen merecedor de este reconocimiento, demostrando cómo la disciplina, el servicio y el patriotismo pueden inspirar a toda la nación. Es un ejemplo para la juventud colonense: su participación motiva a los jóvenes a valorar la disciplina, el compromiso y el servicio a la comunidad, fomentando el orgullo por la identidad y los valores patrióticos”, destacó el Cuerpo de Bomberos en un comunicado.