Isaac Dorati gana bronce en esgrima y le da a Panamá su segunda medalla en Asunción 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El panameño Isaac Dorati logró la segunda medalla para Panamá en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al obtener la medalla de bronce en esgrima, en la modalidad de espada.

Dorati cayó en semifinales ante Kruz Schembri, de las Islas Vírgenes, con una puntuación de 8-15.

En octavos de final, el istmeño superó 15-8 al salvadoreño Alexis Molina, mientras que en cuartos venció 15-8 al venezolano Miguel Figueroa.

En la fase de grupos, el istmeño ocupó el segundo lugar del grupo B con una marca de 3-1, solo superado por el brasileño Matheus Stuermer.

Precisamente, Stuermer será el rival de Schembri por la medalla de oro en este certamen.

En su carrera, Dorati ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano y la medalla de plata en la Copa del Mundo FIE de espada juvenil.

Además, es el abanderado de la delegación panameña en la ceremonia inaugural de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.