Panamá, 11 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Panamericanos Junior Asunción 2025

    Isaac Dorati gana bronce en esgrima y le da a Panamá su segunda medalla en Asunción 2025

    Humberto Cornejo
    Isaac Dorati gana bronce en esgrima y le da a Panamá su segunda medalla en Asunción 2025
    Isaac Dorati durante el combate ante el venezolano Miguel Figueroa. Foto: Cortesía/COP

    El panameño Isaac Dorati logró la segunda medalla para Panamá en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al obtener la medalla de bronce en esgrima, en la modalidad de espada.

    Dorati cayó en semifinales ante Kruz Schembri, de las Islas Vírgenes, con una puntuación de 8-15.

    Isaac Dorati gana bronce en esgrima y le da a Panamá su segunda medalla en Asunción 2025
    Isaac Dorati tuvo una gran desempeño en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Foto: Cortesía/COP

    En octavos de final, el istmeño superó 15-8 al salvadoreño Alexis Molina, mientras que en cuartos venció 15-8 al venezolano Miguel Figueroa.

    En la fase de grupos, el istmeño ocupó el segundo lugar del grupo B con una marca de 3-1, solo superado por el brasileño Matheus Stuermer.

    Precisamente, Stuermer será el rival de Schembri por la medalla de oro en este certamen.

    Isaac Dorati gana bronce en esgrima y le da a Panamá su segunda medalla en Asunción 2025
    Isaac Dorati logró la segunda medalla para Panamá en estos juegos. Foto: Cortesía/COP

    En su carrera, Dorati ha logrado la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano y la medalla de plata en la Copa del Mundo FIE de espada juvenil.

    Además, es el abanderado de la delegación panameña en la ceremonia inaugural de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Panamá Sub-15 cae en penales ante Estados Unidos y jugará por el tercer lugar del Campeonato de Niños de Concacaf. Leer más
    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Continúan las agroferias este 9 de agosto: conozca qué productos estarán disponibles y dónde adquirirlos. Leer más
    • Canal de Panamá construirá la ‘NASA’ del transporte marítimo. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más
    • Japón financia la línea 3 del Metro que conectará la capital con Panamá Oeste. Leer más