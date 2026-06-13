Ismael Díaz analiza a Ghana y destaca evolución de Carrasquilla

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El atacante advierte que Ghana sigue siendo un rival peligroso pese a la posible ausencia de Thomas Partey, a días del debut de Panamá en el Mundial 2026.

A cuatro días del debut de la selección de Panamá en la Copa del Mundo 2026, el atacante Ismael Díaz dejó claro que, pese a la posible ausencia de una de las principales figuras de Ghana, el conjunto africano sigue siendo un rival de mucho cuidado en el Grupo L.

La Roja continúa su preparación en su campamento base en el Nottawasaga Resort, afinando detalles para el compromiso del próximo 17 de junio ante Ghana, en una zona que también integran Croacia e Inglaterra.

La selección #PanamáMayor 🇵🇦 entrena en cancha con el grupo completo a días del debut 🆚 Ghana 🇬🇭



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El extremo panameño, uno de los siete jugadores con experiencia en el Mundial de Rusia 2018, se refirió a la baja de Thomas Partey, destacando que el rival mantiene un plantel competitivo:

“Me acabo de dar cuenta hace un momento que me comentaron, sabemos la calidad del jugador que es, porque se ha demostrado en cada equipo que ha competido tener la calidad. Pero bueno, nosotros tenemos que enfocarnos, porque al final puede ser que no estará Thomas, pero hay otros jugadores con mucha calidad que pueden ser peligrosos”, dijo Díaz en conferencia de prensa a medios panameños.

“Entonces ya será trabajo del cuerpo técnico darnos las herramientas necesarias para enfrentar el partido, sea el jugador que esté, y nosotros mentalizarnos dentro de la cancha para poder realmente realizarlo”, añadió.

En medio de la preparación, Díaz también valoró positivamente la evolución de Adalberto Carrasquilla, quien avanza en su proceso de recuperación y genera optimismo dentro del grupo.

“Realmente mucha felicidad porque ha progresado de una manera realmente muy buena. Sabemos, primero que todo, la persona que es, el compañero que es”, expresó Ismael.

“Está además de decir el jugador que es, entonces realmente estamos muy contentos por la progresión que va teniendo y esperemos tenerlo realmente muy pronto, ya al 100% como debe ser, confiando en Dios de que va a ser así”, añadió.

El atacante también compartió sus sensaciones de cara a lo que será su segunda participación en una Copa del Mundo, una experiencia que afronta con madurez y compromiso.

“La segunda Copa del Mundo, gracias a Dios, realmente tengo la oportunidad por eso, y creo que en el transcurso de la carrera que va teniendo uno como jugador va aprendiendo muchas cosas, de lo positivo, de lo negativo, a mí me ha tocado atravesar diferentes situaciones.

“Siempre intento aportar en lo que puedo, intento aportar dentro y fuera del campo, y disfrutar porque esto es algo que no se vive realmente todos los días, disfrutar realmente con mi familia”, indicó.

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