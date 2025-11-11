Ismael Díaz asegura que la clave para Panamá está en ‘pisar fuerte’ en casa de Guatemala

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El atacante de la selección de fútbol de Panamá, Ismael Díaz, expresó que parte de la clave para lograr la clasificación a la Copa del Mundo de 2026 es “pisar fuerte” en el estadio Manuel Felipe Carrera de Guatemala.

Díaz dio estas declaraciones en la conferencia de prensa previa al entrenamiento de este martes de la selección panameña, en el Centro de Alto Rendimiento de Juan Díaz.

“Tenemos que pisar fuerte. Tenemos la capacidad”, dijo el atacante haciendo alusión a que tienen que ser contundentes en todos los sentidos y sacar un buen resultado.

“Ellos van a buscar el partido. Debemos tener la paciencia y la confianza en lo que dice el profe”.

El atacante del León de México expresó que todo el tiempo de preparación se resume en estos dos partidos, contra los chapines, de visitante, y frente a El Salvador, en el Rommel Fernández.

“Estamos mentalizados y emocionados para estos partidos”, señaló Díaz, quien considera que deben mantenerse fieles al fútbol que ha hecho el equipo.

“Debemos confiar en la idea del profe y la calidad de cada jugador”, añadió.

Entrenamiento de la selección de fútbol de Panamá en el Centro de Alto Rendimiento. LP/Anel Asprilla

De igual forma, se refirió a la ilusión de jugar junto con José Fajardo y Azarías Londoño, con los que hizo un tridente letal en la Universidad Católica de Ecuador.

“Son jugadores con gol. José Fajardo trabaja mucho para el equipo: sacrificio. A Londoño se la puedes dar en el espacio”, puntualizó Díaz. “Tienes que identificar cada una de sus fortalezas”.

Panamá visita este jueves 13 de noviembre a Guatemala, en la quinta jornada de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). El partido está programado para empezar a las 9:00 p.m.

La eliminatoria cierra el martes 18 de noviembre y Panamá recibe la visita de El Salvador, a partir de las 8:00 p.m.