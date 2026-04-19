Panamá, 19 de abril del 2026

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    Fútbol

    Ismael Díaz lidera la victoria del Club León con doblete y asistencia

    El Club León venció 3-1 a FC Juárez y se mantiene en zona de liguilla, impulsado por una gran actuación del panameño.

    Carlos Vidal Endara
    Ismael Díaz lidera la victoria del Club León con doblete y asistencia
    El panameño intenta escapar de un rival durante el encuentro entre Club León y Juárez en Liga MX. Foto: Club León

    El Club León venció 3-1 a Juárez en la jornada 15 de la Liga MX, manteniéndose en la pelea con 22 puntos en el séptimo puesto por un cupo a la liguilla.

    El panameño Ismael Díaz fue la gran figura con dos goles y una asistencia, en un partido donde se enfrentó a su compañero de selección José Luis Rodríguez.

    Díaz abrió el marcador al 30’ tras una corrida en contraataque que culminó en gol, y amplió la ventaja poco antes del descanso con su segundo tanto.

    En la segunda mitad, los visitantes reaccionaron con un penal convertido por el colombiano Óscar Estupiñán al 52’, recortando distancias en el marcador.

    Sin embargo, la “Fiera” sentenció el partido cuando Ismael asistió a Daniel Arcila con un pase rasante que terminó en el tercer gol del encuentro.

    Ambos equipos volverán a la acción el próximo 21 de abril. León enfrentará al Club América en casa, mientras que Juárez visitará a Pumas, que no contará con Adalberto “Coco” Carrasquilla por acumulación de tarjetas amarillas.

    Con este resultado, León (7° con 22 puntos) se posiciona momentáneamente en zona de liguilla a falta de dos jornadas. Juárez, en el puesto 12 con 16 unidades, aún mantiene opciones de clasificar si gana sus últimos partidos.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo

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