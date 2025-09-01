Panamá, 01 de septiembre del 2025

    Ismael Díaz se suma a la selección motivado con su buena actuación con León

    Humberto Cornejo
    Ismael Díaz define con elegancia el penal en el cierre del primer tiempo, el tercero de su cuenta personal. Cortesía: Fepafut

    El delantero panameño Ismael Díaz llegó al país feliz por el momento que está viviendo con su nuevo equipo, León, y por recibir el llamado de La Roja, que busca su segunda clasificación a una Copa del Mundo.

    Díaz, de 28 años, viene de marcar el sábado un doblete en la victoria de León 3-0 sobre Querétaro, en la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga MX.

    “Lo primero que quiero hacer es disfrutar realmente del club, de la ciudad, de la fanaticada, que realmente me ha recibido de una manera muy buena”, dijo Díaz a su llegada al aeropuerto de Tocumen.

    Ismael Díaz llegó a León procedente de la Universidad Católica de Ecuador. Foto: Tomada de @clubleonfc

    El panameño se suma en un gran momento con la selección, ya que ha marcado cuatro tantos en tres jornadas consecutivas, convirtiéndose en referente del equipo.

    “Feliz, realmente, por la oportunidad que se me presentó, por lo que estoy disfrutando con mi familia, que creo que eso es lo que voy a destacar más”, mencionó.

    Dorsal

    Sobre el número que utilizará en los dos partidos de eliminatoria mundialista, contra Surinam y Guatemala, Díaz expresó que conversará con Édgar Yoel Bárcenas, ya que venía utilizando el dorsal 10 en su ausencia por lesión.

    “Yo no sé, yo no sé quién la va a usar. Realmente él es quien tiene la decisión. Es un tema que siempre hablábamos, en su momento hablaremos de eso”, manifestó.

    Ismael Díaz celebra junto a Cristian Martínez y José Luis Rodríguez el gol en el añadido del primero tiempo entre Panamá y Honduras por los cuartos de final de la Copa Oro 2025. Cortesía

    El Príncipe también se refirió a la competencia sana que existe en la selección y al buen momento que están pasando los delanteros, incluido José Fajardo, quien marcó este fin de semana con la Universidad Católica de Ecuador.

    “Es muy bueno que haya esa competitividad interna sana, que es lo más importante para que ayude al jugador y al equipo a crecer”, señaló Díaz, quien destacó a Fajardo.

    El istmeño José Fajardo celebra el gol que anotó ante el combinado de Bolivia. EFE

    “Sabemos la calidad que tiene Fajardo, un jugador que crea muchas ocasiones de gol y que en cualquier momento puede convertir”, concluyó.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

