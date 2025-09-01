Ismael Díaz se suma a la selección motivado con su buena actuación con León

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero panameño Ismael Díaz llegó al país feliz por el momento que está viviendo con su nuevo equipo, León, y por recibir el llamado de La Roja, que busca su segunda clasificación a una Copa del Mundo.

Díaz, de 28 años, viene de marcar el sábado un doblete en la victoria de León 3-0 sobre Querétaro, en la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga MX.

“Lo primero que quiero hacer es disfrutar realmente del club, de la ciudad, de la fanaticada, que realmente me ha recibido de una manera muy buena”, dijo Díaz a su llegada al aeropuerto de Tocumen.

El panameño se suma en un gran momento con la selección, ya que ha marcado cuatro tantos en tres jornadas consecutivas, convirtiéndose en referente del equipo.

“Feliz, realmente, por la oportunidad que se me presentó, por lo que estoy disfrutando con mi familia, que creo que eso es lo que voy a destacar más”, mencionó.

Sobre el número que utilizará en los dos partidos de eliminatoria mundialista, contra Surinam y Guatemala, Díaz expresó que conversará con Édgar Yoel Bárcenas, ya que venía utilizando el dorsal 10 en su ausencia por lesión.

“Yo no sé, yo no sé quién la va a usar. Realmente él es quien tiene la decisión. Es un tema que siempre hablábamos, en su momento hablaremos de eso”, manifestó.

El Príncipe también se refirió a la competencia sana que existe en la selección y al buen momento que están pasando los delanteros, incluido José Fajardo, quien marcó este fin de semana con la Universidad Católica de Ecuador.

“Es muy bueno que haya esa competitividad interna sana, que es lo más importante para que ayude al jugador y al equipo a crecer”, señaló Díaz, quien destacó a Fajardo.

“Sabemos la calidad que tiene Fajardo, un jugador que crea muchas ocasiones de gol y que en cualquier momento puede convertir”, concluyó.