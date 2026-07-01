Ismael Díaz vuelve al Club León tras el Mundial 2026 con Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El delantero de reportó a la pretemporada para el Torneo Apertura de la Liga

El delantero panameño Ismael Díaz ya se incorporó a los trabajos del Club León de México de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de su participación con la selección de Panamá en la Copa del Mundo, donde disputó su segunda experiencia mundialista enfrentando a rivales como Ghana e Inglaterra.

Díaz regresa a la actividad de club tras un torneo internacional en el que sumó minutos importantes con La Roja, consolidándose como una de las piezas ofensivas recurrentes del equipo nacional. En su historial con la selección, el atacante acumula 17 goles en 58 partidos, cifras que lo mantienen como uno de los referentes ofensivos del conjunto panameño en los últimos años.

Ismael Díaz llega al Toronto Stadium. LP/Anel Asprilla

El atacante, de 29 años, afronta ahora su tercer certamen con el Club León, equipo con el que busca afianzarse en el arranque del nuevo torneo. En su paso por la institución mexicana, Díaz registra 27 partidos disputados, con un balance de 10 goles y seis asistencias, números que reflejan su aporte tanto en definición como en generación ofensiva.

El club esmeralda oficializó su incorporación al grupo de pretemporada mediante un video en el que se observa al delantero realizando distintos trabajos físicos, incluyendo ejercicios de fuerza y sesiones en el gimnasio, como parte del proceso de preparación para el inicio del campeonato.

Bruno Guimaraes marca al panameño Ismael Díaz. EFE/ André Coelho

Tras su participación en el Mundial, donde Panamá enfrentó exigentes pruebas ante selecciones de alto nivel, Díaz vuelve a centrarse en la competencia de clubes con el objetivo de recuperar ritmo competitivo y consolidar su rol dentro del esquema ofensivo del León.