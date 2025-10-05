Panamá, 05 de octubre del 2025

    Fútbol

    Ismael Díaz y León caen ante el líder y campeón Toluca

    Guillermo Pineda G.
    Ismael Díaz, atacante del Club León. Cortesía

    El Club León, con la presencia del panameño Ismael Díaz, no pudo frenar la contundencia ofensiva del Toluca y cayó 2-4 en casa en la duodécima jornada del torneo Apertura mexicano.

    El resultado dejó a los Esmeraldas golpeados en el arranque del ciclo del técnico Ignacio Ambriz, quien debutó en el banquillo tras la salida del argentino Eduardo Berizzo.

    Toluca tardó apenas cinco minutos en imponer condiciones con un gol de Jesús Angulo a pase del argentino Nicolás Castro. Aunque León reaccionó y logró empatar gracias a un penalti bien ejecutado por el colombiano James Rodríguez en el minuto 37, el segundo tiempo fue dominado por los Diablos Rojos.

    Paulinho marcó un doblete (51’ y 76’), Alexis Vega anotó otro tanto y completó una actuación brillante con una asistencia. El propio Vega fue asistido por Jesús Gallardo para el 1-3 parcial. León descontó en el 70 con gol de José Alvarado, pero la reacción fue insuficiente.

    Para Ismael, el partido dejó sensaciones encontradas. El delantero panameño ingresó al minuto 72, cuando el marcador estaba 2-3, y buscó darle aire fresco al ataque.

    Apenas en sus primeros minutos de acción, recibió una falta dentro del área que el árbitro Jesús López no sancionó, generando reclamos en el banquillo leonés.

    Con cinco goles en la temporada, el istmeño se mantiene en el cuarto escalafón de la tabla de anotadores, empatado con otros cinco futbolistas. El líder en solitario es Paulinho, que con su doblete alcanzó nueve dianas.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

