Ismael Díaz y su estreno en casa: De cambio y con asistencia ante el Monterrey de Sergio Ramos

El panameño Ismael Díaz vivió este lunes su primer partido como local con el Club León y lo hizo dejando huella con una asistencia, aunque su equipo cayó 1-3 ante los Rayados de Monterrey del defensor español Sergio Ramos.

El duelo, correspondiente a la cuarta jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, enfrentó a un León golpeado por los malos resultados y que no pudo contar con el colombiano James Rodríguez por una molestia muscular.

Monterrey, dirigido por el español Domenec Torrent, aprovechó las imprecisiones defensivas del rival para asegurar tres puntos que lo catapultan al tercer lugar de la tabla.

El mexicano Jesús Corona abrió el marcador al minuto 14, aprovechando un error del arquero Óscar García para definir de derecha. La zaga esmeralda volvió a fallar al 31’, cuando Ricardo Chávez remató con potencia tras un pase del argentino Germán Berterame para el 0-2. En el complemento, el dominio visitante se reflejó en el 0-3, obra del español Sergio Canales, quien definió de zurda al minuto 60.

León reaccionó a partir de los cambios y encontró el descuento al 65’. Ismael Díaz, que había ingresado apenas un minuto antes en sustitución de Rogelio Funes Mori, controló en la banda izquierda y asistió al colombiano Daniel Arcila, que recortó dentro del área y disparó con potencia para el 1-3 definitivo.

Fue el estreno de Díaz ante su nueva afición, después de haber disputado dos de los tres partidos del club en la reciente Leagues Cup en Estados Unidos.

El atacante panameño terminó con dos pases clave, un 93% de acierto en sus entregas, un regate exitoso y una asistencia en poco más de 25 minutos de juego, ocupando principalmente la zona izquierda del ataque.

En zona mixta, el delantero destacó que continúa en proceso de adaptación al sistema de Eduardo Berizzo.

El panorama para León sigue siendo preocupante: apenas suma tres puntos en cuatro jornadas, lo que lo ubica en el puesto 16 de la clasificación, con solo dos equipos por debajo. El próximo compromiso será este viernes como visitante ante Necaxa, en un partido clave para intentar frenar la crisis y escalar posiciones en la tabla.