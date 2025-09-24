Ismael Díaz anota su quinto gol en el empate ante Mazatlán de Bárcenas; Pumita venció a Coco Carrasquilla en Ciudad Juárez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El martes del fútbol mexicano estuvo marcado por un inusual doble protagonismo panameño, con Ismael Díaz, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez y Edgar Yoel Bárcenas en el centro de atención, en partidos que se jugaron de manera simultánea.

En el Estadio León, la Fiera de Ismael igualó 2-2 con Mazatlán de Bárcenas, ambos titulares.

León encontró en James Rodríguez el fin a una racha de 180 minutos sin marcar; el colombiano abrió el marcador de penal al 45+2, tras haber estrellado un disparo en el poste al 31.

El segundo gol de los locales llegó al quinto minuto de reposición, cuando un centro de James fue cabeceado por Ismael Díaz para vencer al portero Ricardo Gutiérrez.

Ismael Díaz se mantiene como uno de los referentes ofensivos de la Liga MX. Con cinco goles, se ubica como el tercer máximo anotador del Apertura 2025, empatado con otros cuatro futbolistas, pero destacando por ser el que menos minutos ha disputado hasta ahora.

Mazatlán, por su parte, encontró la reacción gracias a Anderson Duarte, quien anotó al 61 y al 65 para igualar el marcador.

Bárcenas, titular y sustituido al 83, completó 89% de pases y tuvo un remate durante el partido. Con este resultado, León se mantiene décimo con 12 puntos, mientras Mazatlán es 14° con 8 unidades tras 10 jornadas disputadas.

El otro duelo de panameños

Al mismo tiempo, en la frontera norte, Juárez derrotó 3-1 a Pumas en un partido con protagonismo de José Luis Rodríguez y Adalberto Carrasquilla. Juárez se adelantó al 14 con un gol de Óscar Estupiñán, y luego Pumas igualó al 59 gracias a Guillermo Martínez.

La visita sufrió la expulsión de José Caicedo al 68 por doble amarilla, y apenas un minuto después José Luis Rodríguez envió un centro a Keylor Navas, quien asistió a Rodolfo Pizarro para el 2-1. Guilherme Castilho selló el 3-1 definitivo al 90+5 con otra asistencia del panameño.

Carrasquilla tuvo un gol anulado al 54 por una falta sobre Homer Martínez revisada en el VAR, aunque cumplió con un desempeño sólido durante todo el encuentro.

Con este resultado, Juárez asciende al séptimo lugar con 15 puntos, mientras Pumas queda noveno con 13 unidades. El cierre de la jornada dejó la expectativa de otro enfrentamiento entre panameños: este viernes 26, Juárez recibirá a León, en el inicio de la undécima fecha de la Liga MX.