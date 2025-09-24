Panamá, 24 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Ismael Díaz anota su quinto gol en el empate ante Mazatlán de Bárcenas; Pumita venció a Coco Carrasquilla en Ciudad Juárez

    Guillermo Pineda G.
    Ismael Díaz anota su quinto gol en el empate ante Mazatlán de Bárcenas; Pumita venció a Coco Carrasquilla en Ciudad Juárez
    Ismael Díaz suma 5 goles y 1 asistencia en 7 partidos de Liga MX con el Club León. Cortesía

    El martes del fútbol mexicano estuvo marcado por un inusual doble protagonismo panameño, con Ismael Díaz, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez y Edgar Yoel Bárcenas en el centro de atención, en partidos que se jugaron de manera simultánea.

    En el Estadio León, la Fiera de Ismael igualó 2-2 con Mazatlán de Bárcenas, ambos titulares.

    León encontró en James Rodríguez el fin a una racha de 180 minutos sin marcar; el colombiano abrió el marcador de penal al 45+2, tras haber estrellado un disparo en el poste al 31.

    El segundo gol de los locales llegó al quinto minuto de reposición, cuando un centro de James fue cabeceado por Ismael Díaz para vencer al portero Ricardo Gutiérrez.

    Ismael Díaz se mantiene como uno de los referentes ofensivos de la Liga MX. Con cinco goles, se ubica como el tercer máximo anotador del Apertura 2025, empatado con otros cuatro futbolistas, pero destacando por ser el que menos minutos ha disputado hasta ahora.

    Mazatlán, por su parte, encontró la reacción gracias a Anderson Duarte, quien anotó al 61 y al 65 para igualar el marcador.

    Bárcenas, titular y sustituido al 83, completó 89% de pases y tuvo un remate durante el partido. Con este resultado, León se mantiene décimo con 12 puntos, mientras Mazatlán es 14° con 8 unidades tras 10 jornadas disputadas.

    El otro duelo de panameños

    Al mismo tiempo, en la frontera norte, Juárez derrotó 3-1 a Pumas en un partido con protagonismo de José Luis Rodríguez y Adalberto Carrasquilla. Juárez se adelantó al 14 con un gol de Óscar Estupiñán, y luego Pumas igualó al 59 gracias a Guillermo Martínez.

    La visita sufrió la expulsión de José Caicedo al 68 por doble amarilla, y apenas un minuto después José Luis Rodríguez envió un centro a Keylor Navas, quien asistió a Rodolfo Pizarro para el 2-1. Guilherme Castilho selló el 3-1 definitivo al 90+5 con otra asistencia del panameño.

    Carrasquilla tuvo un gol anulado al 54 por una falta sobre Homer Martínez revisada en el VAR, aunque cumplió con un desempeño sólido durante todo el encuentro.

    Con este resultado, Juárez asciende al séptimo lugar con 15 puntos, mientras Pumas queda noveno con 13 unidades. El cierre de la jornada dejó la expectativa de otro enfrentamiento entre panameños: este viernes 26, Juárez recibirá a León, en el inicio de la undécima fecha de la Liga MX.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Del 22 al 28 de septiembre se ofrecerán más de 5 mil puestos en feria de empleo virtual. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Cámara Marítima respalda a Mulino y advierte sobre riesgos de derogar contrato entre el Estado y el Ferrocarril. Leer más