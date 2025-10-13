ISP Dolphins y AIP Fighting Owls reeditarán la final Sub-8 de la Liga123

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Liga123 definió sus finalistas en la categoría Sub-8 este domingo, con la disputa de unas semifinales cargadas de golazos y emoción. Ambos partidos se llevaron a cabo en el Geely Field del Yappy Park.

Dolphins remontan y avanzan a la final

En la primera semifinal, los Dolphins de la International School of Panama remontaron para vencer a los Eagles de El Colegio de Panamá por 3-2. El partido inició a todo vapor, con los Eagles tomando la delantera rápidamente gracias a los goles de Ovil Antonio Moreno en el segundo minuto y Evan Domínguez en el tercero.

Inmediatamente después del 2-0 de los Eagles, Giorgios Tzortzakis, goleador de los Dolphins en la temporada, descontó, con un golazo que picó en el área chica, para poner el partido 2-1.

Los 15 minutos restantes de la primera parte vieron una presión constante de los Dolphins buscando el empate, mientras que los Eagles se dedicaban a defender su ventaja. La defensa de El Colegio de Panamá resistió y los Eagles se fueron al descanso con un 2-1 a su favor.

El complemento mantuvo la tónica del cierre del primer tiempo, con los Dolphins atacando con urgencia. Finalmente lo lograron al minuto 29, cuando Nathan Simhon marcó el gol del empate.

Tres minutos después, Tzortzakis volvió a aparecer para anotar el tanto de la remontada definitiva. Los Dolphins siguieron intentando ampliar la ventaja durante los minutos finales, pero el árbitro selló el partido con victoria 3-2 para la ISP.

Fighting Owls muestran su poderío ofensivo ante su máximo rival

En la segunda semifinal se enfrentaron los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Brader Raiders, acérrimos rivales de toda la vida. Mostrando el poderío ofensivo que los ha caracterizado durante el torneo, los Fighting Owls obtuvieron una victoria por 7-0.

Desde el inicio del partido quedó claro el planteamiento táctico de ambos equipos: los Raiders salieron a defender y jugar al contragolpe, mientras que los Fighting Owls dominaron la posesión y buscaron romper la defensa rival con remates desde todos los ángulos. Al principio, la estrategia del Brader funcionó.

Un zapatazo de Gabriel González, que picó en el área chica, trajo el primer gol para la AIP al minuto 7.

Once minutos después, un golazo de tiro libre de Manuel Chiquilani desde el medio campo aumentó la ventaja.

Emmanuel González anotó el tercer gol un minuto después, y los Fighting Owls se fueron al descanso con una ventaja de 3-0.

La presión de la Academia Interamericana siguió dando frutos en el complemento. Manuel González Arias, su capitán, marcó el cuarto tanto en el minuto 22.

Cuatro minutos más tarde, Juan Ramón Moses Díaz, goleador del torneo con 17 tantos, anotó el quinto (26’) y luego el sexto (30’).

En el minuto 35, a cinco del final, Emmanuel González cerró el partido con el séptimo gol de su equipo.

Una final entre viejos conocidos

Este domingo 19 de octubre, los Dolphins de la International School of Panama y los Fighting Owls de la Academia Interamericana reeditarán la final Sub-8 del año pasado, en la que los Dolphins se coronaron campeones.

El partido final está programado para las 10:00 a.m., después del partido por el tercer lugar. La clausura de la Liga123 se celebrará en el Geely Field del Yappy Park.