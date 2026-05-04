ISP, San Agustín, IPA y AIP ganan en Liga123 Sub-10

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Liga123 Sub-10 vivió una jornada intensa con goleadas, empates y destacadas actuaciones individuales, marcando el rumbo hacia la quinta fecha del torneo.

Este domingo se disputó la cuarta fecha de la Liga123 en la categoría Sub-10, con todos los partidos celebrados en el Geely Field de Yappy Park.

La jornada abrió con la victoria de los Dolphins del International School of Panama sobre los Gators del Colegio St. Mary. Rodrigo Yagüe firmó un triplete, mientras que Giorgios Tzortzakis y Alexander Dakker aportaron un gol cada uno para ISP. Por los Gators, anotaron Milán Vieto e Ian Aguilar.

El segundo partido fue triunfo del Colegio San Agustín (4-2) sobre los Lions del Colegio Real. Ian Rojas destacó con un triplete, mientras que Noah Lee sumó otro tanto. Para los Lions, Alessio Villalaz marcó un gol y el otro fue un autogol.

El tercer duelo fue un empate 2-2 entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los Knights del Oxford International School. Matías López y Gabriel Castillero anotaron para los Eagles, mientras que Daniel Hagedorn y Daniel Adames lo hicieron para los Knights.

En el cuarto encuentro, los Green Panthers del Instituto Panamericano vencieron 2-1 a los Jaguars del Metropolitan School. Isaac Guevara firmó un doblete, mientras que David Jaramillo descontó para el MET.

El penúltimo enfrentamiento dejó una contundente goleada 10-0 de los Fighting Owls de la Academia Interamericanasobre las Águilas del Colegio Javier. Ricardo Díaz anotó un triplete, mientras que Ignacio Villanueva, Alejandro González y Fernando Sánchez aportaron dobletes, y Oliver Bermúdez sumó un gol.

El cierre de la jornada fue un empate 3-3 entre los Brader Raiders y el Colegio Episcopal. Ignacio Gutiérrez (doblete) y Mateo Cohen marcaron para el Brader, mientras que Mateo Vallarino, Mathew Brewer e Iker Ureña anotaron para el Episcopal.

Calendario del próximo domingo

La quinta jornada de la Liga123 Sub-10 se disputará este domingo en el Geely Field de Yappy Park, bajo el siguiente itinerario:

El Colegio de Panamá vs Colegio St. Mary – 8:00 a.m.

Colegio Real vs Colegio La Salle – 9:00 a.m.

International School vs Oxford – 10:00 a.m.

Academia Interamericana vs Metropolitan School – 11:00 a.m.

Colegio Javier vs Panamerican School – 12:00 p.m.

Instituto Panamericano vs Colegio Episcopal – 1:00 p.m.