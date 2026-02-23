Italia, al borde del vacío en Champions League

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los clubes italianos rozan una eliminación histórica en Champions: podrían quedarse sin representación en octavos por primera vez en 38 años.

Los equipos italianos están al borde de la eliminación en los dieciseisavos de final de Liga de Campeones, algo que dejaría la competición sin equipos transalpinos en octavos por primera vez en 38 años, desde aquella eliminatoria entre Nápoles y Real Madrid que acabó con victoria blanca en 1987.

De los cuatro equipos que comenzaron la competición, uno ya está eliminado. El Nápoles de Antonio Conte, aunque mermado por una lista interminable de lesiones durante toda la temporada, no estuvo a la altura de las circunstancias en la máxima competición continental y, aunque en la última jornada de la fase de grupos llegó con opciones, el sueño de la clasificación se esfumó cuando el Chelsea aceleró en la segunda parte de un duelo que finalizó 3-2 en el Estadio Diego Armando Maradona.

Más sangrantes son los casos de los otros tres contendientes. Porque los tres tuvieron posibilidades de acceder de manera directa a los octavos de final, evitando lo ‘play-off’ que ahora bien pueden acabar con su participación, con lo que eso conlleva a nivel económico para los clubes.

Especialmente encaminado su pase tenía el Atalanta. La ‘Dea’ perdió la primera jornada contra el PSG, vigente campeón, pero ganó al Brujas, empató ante el Slavia Praga y ganó al Marsella, al Eintratch y al Chelsea para ubicarse entre los 8 primeros. Por porcentaje, era el equipo que más posibilidades tenía de pasar.

Dos partidos asequibles, para competir por un objetivo tremendo. Athletic Club de Bilbao y Real Union Saint-Gilloise. Ante los vascos, en casa, se adelantó en el marcador. Acabó perdiendo 2-3. Ante el Saint-Gilloise, un equipo claramente inferior, claudicó (1-0) y perdió su gran oportunidad.

En la ida de estos dieciseisavos, se la pegó en Dortmund (2-0) y busca una remontada sin Giacomo Raspadori.

El Inter se vio algo más perjudicado por el calendario y por el desarrollo de sus partidos. Vigente finalista de la pasada edición, se enfrentó de manera consecutiva a Atlético de Madrid, Liverpool y Arsenal, cediendo en los dos primeros encuentros por la mínima y encajando en los minutos finales. La victoria en la última jornada ante el Dortmund no sirvió para entrar en el corte.

En los octavos, un desastroso 3-1 encajado ante el Bodo Glimt complica su pase. San Siro prepara el ambiente para la remontada.

La ‘Juve’ tuvo posibilidades de entrar también entre los ocho primeros. Un insulso empate ante el Mónaco en la última jornada apagó sus opciones.

El problema fue la visita a Turquía en la ida del ‘play-off’. La goleada encajada machaca su horizonte. El 5-2 coloca a la ‘Juve’ en la peor posición de todos los italianos.

Los antecedentes

Ya han pasado 38 años desde la última vez en la que no hubo representación italiana en octavos y será la primera vez desde que el formato es fase grupos/clasificación y fase eliminatoria. En los últimos años, los equipos italianos dieron un paso al frente. El Inter ha sido finalista en dos de las últimas tres ediciones. Hubo una semifinal milanesa, con el Inter y el Milan peleando por un puesto en la final del año 2023.

El Nápoles alcanzó los cuartos en ese mismo año de explosión que garantizó un quinto cupo para la Serie A en la temporada 2023-24.

La última vez que sucedió fue tras la eliminación del Nápoles, en aquel momento campeón del ‘Scudetto’ con Maradona, ante el Real Madrid en 1987. En la ida, el Real Madrid se impuso 2-0 en el Santiago Bernabéu con goles de Tendillo y Míchel. En la vuelta, disputada en Nápoles, el empate (1-1), con goles de Francini y Butragueño, dejó a Italia sin equipos en octavos.