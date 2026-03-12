Italia aplasta a México y avanza invicta en el Clásico Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Italia, que anoche venció por 8-6 a Estados Unidos, pasó a la fase de los ocho mejores con cuatro triunfos en cuatro salidas en el grupo B, seguido de Estados Unidos (3-1), México (2-2), Gran Bretaña (1-3) y Brasil (0-4).

La selección de Italia confirmó este miércoles su paternidad sobre la de México al derrotarla por 9-1 para clasificarse como líder del grupo B a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

Fue la tercera victoria de los italianos sobre los mexicanos en tres apariciones en la competición.

One of the more high-IQ plays you’ll see 👀



Sam Antonacci baits the runner to start a double play 😳 pic.twitter.com/2nVQa2qmiy — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

El cuarto bate Vinnie Pasquantino se convirtió en el primer bateador con tres cuadrangulares en un juego del Clásico para encabezar el ataque de los italianos, que pasaron por encima de un rival pobre en el ataque, pésimo en el pitcheo y dubitativo en la defensa.

En la segunda entrada, Italia tomó ventaja de 1-0 con cuadrangular de Pasquantino y en la cuarta agregó otra carrera, cuando Jon Berti sacó la pelota del parque.

La ofensiva de los europeos explotó en la quinta, en la que armaron un racimo de tres anotaciones, dos producidas por sencillo de Jakob Marsee; y en la sexta anotaron su sexta carrera, con el segundo jonrón de Pasquantino.

Checking in on Vinnie P after his busy night at the espresso machine ☕️ pic.twitter.com/AFwCef1U0c — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

Un error del jardinero derecho Alek Thomas le abrió las puertas el ‘home’ a los italianos en el séptimo acto, en cuya parte baja, México falló a la hora buena: tuvo bases llenas sin outs pero anotó una sola vez con una rola de Thomas.

Pasquantino sacó la pelota del Daikin Park de Houston en el octavo. La paliza continuó con sencillo de Zach Dezenzo y doble impulsor de Andrew Fischer, el 9-1.

México, semifinalista del pasado Clásico, dejó las bases llenas en el octavo episodio para confirmar su pésimo desempeño.

El juego lo ganó el abridor italiano Aaron Nola, quien colgó cinco ceros con cuatro hits permitidos y cinco ponches. Perdió Javier Assad.

Team Italy finished a perfect 4-0 to win Pool B! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/5cGQRzWOAy — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 12, 2026

En los cuartos, Italia enfrentará a Puerto Rico, segundo del grupo A, en tanto Estados Unidos enfrentará a Canadá, líder de esa llave tras eliminar hoy a Cuba.