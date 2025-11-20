Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania y Turquía-Rumanía, en la repesca del Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Italia-Irlanda del Norte, Polonia-Albania y Turquía-Rumanía son los emparejamientos más destacados de la primera eliminatoria a partido único de la repesca europea para el Mundial de 2026, que concederá cuatro billetes.

El sorteo celebrado este jueves en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza fijó también las otras eliminatorias de los diez restantes equipos europeos: Ucrania-Suecia, Eslovaquia-Kosovo, República Checa-Irlanda, Dinamarca-Macedonia del Norte y Gales-Bosnia.

Los ocho ganadores de la primera eliminatoria se repartirán en cuatro finales, también a encuentro único, para dirimir las cuatro plazas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La ronda inicial de la repesca se jugará del 26 de marzo del próximo año y las cuatro finales cinco días después, el día 31.

Al estar encuadrados en los bombos uno y dos por tener mejor ránking FIFA, Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia jugarán en casa el primer cruce.

El sorteo definió también la ruta de las ocho selecciones que pasarán a las cuatro finales.

En caso de apear a Irlanda del Norte, Italia se mediría contra el vencedor del Gales-Bosnia, con la particularidad de que lo hará como visitante.

Tras quedar segunda en el grupo que lideró Noruega, la escuadra azzurra, que dirige Gennaro Gatusso, disputará por tercera vez consecutiva la repesca, después de que en las dos anteriores quedase eliminada ante Suecia (Rusia 2018) y frente a Macedonia del Norte (Catar 2022).

La última participación italiana en el Campeonato del Mundo se remonta a Brasil 2014.

El vencedor del Polonia-Albania se medirá contra el del Ucrania-Suecia, que tendrá la ventaja de jugar como local en la final.

Si elimina a Rumanía, la selección turca se jugará el billete como visitante frente al ganador del Eslovaquia-Kosovo.

También jugaría fuera el que pase del Dinamarca-Macedonia del Norte, que se enfrentará al vencedor del República Checa-Irlanda.

De las dieciséis selecciones europeas que disputan la repesca, doce lo hacen como segundos de sus grupos y cuatro (Suecia, Rumanía, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte) proceden de la Liga de Naciones.

Además de las cuatro plazas para Europa, hay dos para el resto del mundo.

A ellas aspiran Bolivia, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia, Irak y República Democrática del Congo.

El combinado boliviano se medirá con Surinam, antigua colonia holandesa situada al norte de Brasil.

El que gane, se cruzará con Irak, que espera en la final, al igual que el Congo, que jugará contra el vencedor del Jamaica-Nueva Caledonia.

Los seis equipos que saquen billete en la repesca completarán las 48 selecciones que estarán en el Mundial de 2026, el más grande de la historia.

El sorteo de la fase de grupos está previsto para el 5 de diciembre en Washington.

