Iván Anderson y José Murillo se despiden de la Selección antes del viaje mundialista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La expedición de la Selección de Panamá rumbo a Norteamérica dejó este jueves una de las primeras confirmaciones sobre la conformación definitiva del grupo que afrontará la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El defensor Iván Anderson y el mediocampista José Murillo no formaron parte de la delegación que se presentó en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen para emprender el viaje hacia Estados Unidos.

Ambos jugadores del fútbol local participaron la noche del miércoles en el compromiso amistoso frente a República Dominicana en el estadio Rommel Fernández, pero finalmente no continuarán dentro de la expedición encabezada por el seleccionador Thomas Christiansen.

La ausencia de Anderson y Murillo refuerza la idea de que el cuerpo técnico empieza a perfilar el grupo definitivo que acompañará a Panamá en la máxima cita del fútbol mundial. En contraste, otros futbolistas que también formaban parte de la lista ampliada sí continúan dentro del proceso. Entre ellos destacan el guardameta JD Gunn, el mediocampista Víctor Griffith y el delantero Kadir Barría, quienes viajaron junto al resto del plantel.

La convocatoria mundialista de Christiansen contempla 26 futbolistas y todavía existe expectativa alrededor de varios jugadores que trabajan para recuperarse físicamente antes del debut en la competición. Entre ellos aparecen los porteros Luis Mejía y César Samudio, los mediocampistas Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla, además del atacante Azarías Londoño.

Precisamente el miércoles, al ser consultado sobre la continuidad de algunos de los jugadores de reserva, Christiansen dejó entrever que no todos formarían parte de la siguiente etapa de la concentración.

“Hay muchos que se merecen estar con nosotros, pero sí que hay jugadores que van a acompañarnos a San Luis y a partir del partido ahí pues ya empezamos a llevar a los que realmente van a ir al Base Camp”, explicó el entrenador.

El técnico también se refirió a la importancia de mantener un ambiente de trabajo aislado durante la concentración en el campamento de New Tecumseth, sede de preparación de Panamá durante la fase inicial del Mundial.

“Lo bueno que tenemos es que estamos en Toronto a una hora y cuarto de la ciudad y la verdad es que no hay mucha cosa por allá, así que podemos estar tranquilos y lo más importante que después de los 15 minutos que está abierto a la prensa, pues a partir de ahí es todo enfocado a nuestro trabajo”, señaló.

Christiansen también fue consultado sobre si el partido del miércoles representó su última presentación en el estadio Rommel Fernández como seleccionador nacional. Su respuesta fue tan breve como enigmática: “No lo sé, no lo sé”.