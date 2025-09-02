Iván Herrera conectó su jonrón 12 de la temporada con los Cardenales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El receptor panameño Iván Herrera sigue demostrando su capacidad ofensiva, al conectar el lunes 1 de septiembre su cuadrangular número 12 de la temporada, en la derrota de los Cardenales de San Luis 11-3 ante los Atléticos.

Con este bambinazo, Herrera, de 25 años, se convierte en el primer panameño en alcanzar esta cifra desde 2018, cuando Johan Camargo conectó 19 jonrones en esa campaña.

El orgullo de Panamá Oeste desapareció la esférica en la cuarta entrada, al sacarla por todo el jardín izquierdo, con una distancia de 418 pies.

“No he estado golpeando las bolas rápidas. Entonces pensé: ‘Veamos qué no estoy golpeando’. Trato de hacer eso en cada turno. Le di justo en el medio”, dijo Herrera al terminar el partido.

Herrera serves up a long ball into Big Mac Land! 🍔 pic.twitter.com/NRwsNfGcQO — St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 1, 2025

En este encuentro, el istmeño bateó de 3-1, con una carrera empujada y una anotada, además de recibir una base por bolas.

Herrera dejó su promedio en .286, con 12 cuadrangulares y 51 carreras impulsadas en 84 encuentros. Esta es su cuarta campaña con los Cardenales, desde que debutó en la temporada 2022.

Iván Herrera goes deep on the first pitch he sees! 💣 pic.twitter.com/kpVV21bqST — St. Louis Cardinals (@Cardinals) August 29, 2025