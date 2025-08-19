Iván Herrera confirma su participación con Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Iván Herrera, en una entrevista desde Miami, Florida, con la cuenta de redes sociales enfocada en béisbol Con Bases Llenas, el pelotero panameño de los Cardenales de San Luis confirmó que representará a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol. Herrera se encuentra en Miami para una serie de partidos contra los Miami Marlins.

“No, la verdad es que significa mucho para mí representar la patria de uno,” compartió Herrera en la entrevista. “Es una de las cosas más importantes para un deportista, aparte al nivel profesional, no? La verdad es que, muy contento porque voy a participar en el próximo Clásico Mundial que va ser en Puerto Rico. Y la verdad que me siento muy contento con la oportunidad,” declaró.

En la misma entrevista informó que ya le confirmó a la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) que jugará en el Clásico.

“No, ya yo he confirmado que voy a jugar,” señaló Herrera. “La gente sabe que yo voy a jugar. Obviamente no puedo faltar. Nadie de los que juegan en Grandes Ligas creo que vaya a faltar. Como dije, representar al país es una de las cosas más importantes para mí, porque uno sale de allá y al estar aquí en Grandes Ligas, porque no somos muchos los jugadores que representamos a Panamá. De verdad que obviamente voy a estar ahí representando a todos mis amigos, toda mi familia y a todas las personas de Panamá,” cerró.

En una temporada que se ha visto interrumpida por distintas lesiones, Herrera se ha destacado como uno de los bateadores más consistentes de los Cardenales de San Luis. En 72 partidos y 261 turnos al bate, ha bateado 75 imparables, 10 jonrones y remolcado 43 carreras como bateador designado.

Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección de Panamá participará en el Grupo A del Clásico Mundial, cuyos partidos se disputarán en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. Panamá comparte el grupo con Cuba, Puerto Rico, Canadá y Colombia.

La fase de grupos se disputará del 5 al 11 de marzo en tres países y cuatro ciudades distintas. El Grupo A será en Puerto Rico, el B en Houston (EE. UU.), el C en Tokio (Japón) y el D en Miami (EE. UU.).

Panamá debutará el viernes 6 de marzo contra Cuba. Después jugará el sábado 7 contra Puerto Rico, el domingo 8 contra Canadá y cerrará la fase de grupos el lunes 9 ante Colombia.