Panamá, 19 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Iván Herrera confirma su participación con Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

    Jaime Heilbron
    Iván Herrera confirma su participación con Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
    Iván Herrera atrapó el único elevado en el jardín izquierdo en el segundo episodio. Tomado de @Cardenales

    Iván Herrera, en una entrevista desde Miami, Florida, con la cuenta de redes sociales enfocada en béisbol Con Bases Llenas, el pelotero panameño de los Cardenales de San Luis confirmó que representará a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol. Herrera se encuentra en Miami para una serie de partidos contra los Miami Marlins.

    “No, la verdad es que significa mucho para mí representar la patria de uno,” compartió Herrera en la entrevista. “Es una de las cosas más importantes para un deportista, aparte al nivel profesional, no? La verdad es que, muy contento porque voy a participar en el próximo Clásico Mundial que va ser en Puerto Rico. Y la verdad que me siento muy contento con la oportunidad,” declaró.

    En la misma entrevista informó que ya le confirmó a la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) que jugará en el Clásico.

    “No, ya yo he confirmado que voy a jugar,” señaló Herrera. “La gente sabe que yo voy a jugar. Obviamente no puedo faltar. Nadie de los que juegan en Grandes Ligas creo que vaya a faltar. Como dije, representar al país es una de las cosas más importantes para mí, porque uno sale de allá y al estar aquí en Grandes Ligas, porque no somos muchos los jugadores que representamos a Panamá. De verdad que obviamente voy a estar ahí representando a todos mis amigos, toda mi familia y a todas las personas de Panamá,” cerró.

    En una temporada que se ha visto interrumpida por distintas lesiones, Herrera se ha destacado como uno de los bateadores más consistentes de los Cardenales de San Luis. En 72 partidos y 261 turnos al bate, ha bateado 75 imparables, 10 jonrones y remolcado 43 carreras como bateador designado.

    Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

    La selección de Panamá participará en el Grupo A del Clásico Mundial, cuyos partidos se disputarán en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico. Panamá comparte el grupo con Cuba, Puerto Rico, Canadá y Colombia.

    Iván Herrera confirma su participación con Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026
    Tomada de X: @WBCBaseball.

    La fase de grupos se disputará del 5 al 11 de marzo en tres países y cuatro ciudades distintas. El Grupo A será en Puerto Rico, el B en Houston (EE. UU.), el C en Tokio (Japón) y el D en Miami (EE. UU.).

    Panamá debutará el viernes 6 de marzo contra Cuba. Después jugará el sábado 7 contra Puerto Rico, el domingo 8 contra Canadá y cerrará la fase de grupos el lunes 9 ante Colombia.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Meduca entrega 11 órdenes de proceder por $86 millones para mejoras y construcción de escuelas. Leer más
    • Cámara Marítima alerta por anteproyecto de ley que propone derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company. Leer más