Iván Herrera se convirtió en el primer receptor de los Cardenales en conectar tres jonrones en un partido

El receptor panameño Iván Herrera vivió este miércoles 2 de abril uno de los mejores momentos de su carrera, al convertirse en el primer receptor de los Cardenales de San Luis en conectar tres cuadrangulares en un partido. Esto ocurrió en la victoria 12-5 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

Herrera también se convirtió en el primer receptor istmeño en lograr esta hazaña, además es el quinto pelotero nacional en alcanzarlo tras Ben Oglivie, Héctor López, Adolfo Phillips y Carlos Lee.

El primer vuelacerca de la tarde llegaría en el cuarto episodio. Herrera le conectó una curva al japonés Yusei Kikuchi, que salió por todo lo largo del jardín izquierdo. Según las estadísticas de la MLB, la bola salió a una velocidad de 101.2 millas por hora y recorrió una distancia de 395 pies.

3 HR 6 RBI What a day for Iván Herrera! pic.twitter.com/fjBxsKaFNt

Dos entradas más tarde (sexto capítulo), Herrera volvería a repetir la dosis a Kikuchi, luego de sonar otro cuadrangular (de dos carreras) por la pradera izquierda. En esta ocasión, el máscara descifró un slider por todo el centro del plato, que aterrizó a una distancia de 414 pies.

Iván Herrera slugs 3 homers, @Cardinals score 7 runs in the 8th inning for the victory. pic.twitter.com/xNtymNoZki