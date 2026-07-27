Iván Herrera deja atrás su mala racha a la ofensiva

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El istmeño despertó este fin de semana con un doble y un jonrón contra los Rojos de Cincinnati.

El panameño Iván Herrera encontró finalmente la luz al final del túnel y dejó atrás una mala racha ofensiva al conectar el sábado un doble y el domingo un cuadrangular en la serie ante los Rojos de Cincinnati, en el Busch Stadium.

El receptor istmeño, que había atravesado más de un mes complicado con el bate, llegó a este compromiso con números discretos desde el 23 de junio, registrando un promedio de .163 y un OPS de .435, además de 25 ponches en 26 partidos en ese tramo.

“Sentía que no podía golpear la pelota con fuerza”, dijo Herrera en una entrevista con MLB.com tras el partido del sábado, que terminó con una victoria de 7-0.

En este encuentro, Herrera abrió el episodio con un sólido batazo de línea hacia el jardín central, con una velocidad de salida de 106.4 mph, una de las conexiones más fuertes del partido. Aunque el jardinero TJ Friedl evitó el imparable con una gran atrapada al deslizarse, el turno dejó sensaciones positivas para el panameño.

“En mi segundo turno al bate, me dio la confianza necesaria para hacerlo. Estaba practicando algo nuevo y valió la pena”, agregó.

Ese ajuste se reflejó dos entradas más tarde. En la sexta entrada, Herrera castigó un lanzamiento y conectó un doble de dos carreras que impulsó a Alec Burleson y abrió un rally de seis anotaciones que definió el encuentro.

“No recuerdo la última vez que le pegué fuerte a la pelota”, expresó con una sonrisa.

Por su parte, el mánager de los Cardinals, Oliver Marmol, destacó la calidad de los turnos de Herrera, incluso más allá del resultado inmediato.

“Ese es el tipo de turnos al bate que necesita. Y lo hizo como quería. Así que ese es el estilo de turnos al bate que necesita para que todo encaje”, manifestó Marmol.

En la temporada, Herrera batea para .244, con 12 jonrones y 44 carreras empujadas en 104 partidos.

“Todos pasan por eso. Todos tienen rachas, largas o cortas, en las que no se sienten en su mejor momento… Él simplemente siguió esforzándose. Siguió trabajando duro y, obviamente, necesitamos a ese jugador. Hoy se vio realmente bien”, comentó Alec Burleson.